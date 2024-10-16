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ALEX VAN HALEN: «Эдди боролся до конца»



ALEX VAN HALEN в интервью The New York Times рассказал о том, почему решился на написание книги:



«Чтобы углубиться в понимание того, каким был Эд. Когда ты находишься в центре внимания, люди обычно говорят за тебя. Я хотел напомнить людям, что Эд не был товаром. Он был сложным человеком».



Что касается того, как он решил подойти к написанию книги, он сказал:



«Если вы собираетесь рассказать историю, вы должны уделить равное место хорошему и плохому, потому что хорошее не имеет смысла без плохого.

Я знаю, что это звучит как философская муть. Но я действительно хотел подчеркнуть тот факт, что Эд был храбрым до последней минуты. В конце концов ему нечего было стыдиться. И я бы хотел, чтобы он был жив и чтобы я мог сказать: "Эд, давай попробуем ещё раз". Потому что я знаю, что у него это получилось бы».



240-страничная книга "Brothers" доступна в трёх форматах: стандартный твёрдый переплет, премиальная версия в твёрдом переплёте с автографом и аудиокнига, озвученная самим Alex'ом. Последняя версия включает в себя неизданную песню под названием "Unfinished" — последнее произведение, которое братья написали вместе.



«Это моя дань уважения брату, мой способ попрощаться. Эд, я люблю тебя и скучаю по тебе. Когда мы снова увидимся, я надеру тебе зад!»







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