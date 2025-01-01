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*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 22
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Van Halen

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4 янв 2025 : 		 JOHN 5: «Игра Эдди меня шокировала»

27 дек 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN о VAN HALEN

25 дек 2024 : 		 Почему ALEX VAN HALEN не стал писать про группу после 1984

8 дек 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Брат всю жизнь что-то искал»

19 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Есть три-четыре нереализованных альбома VAN HALEN»

13 ноя 2024 : 		 MITCH MALLOY опубликовал демо VAN HALEN

7 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Эдди боролся до конца»

3 ноя 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

26 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN о брате

26 окт 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди поменял буквально всё!»

22 окт 2024 : 		 Нереализованный трек VAN HALEN

22 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN о том, почему не поехал в тур с бывшими участниками

20 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

19 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

19 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE подтвердил, что братья VAN HALEN хотели записать с ним альбом

17 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «DAVID LEE ROTH отказался выступать в честь брата»

8 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

5 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: VAN HALEN убрали BLACK SABBATH со сцены

4 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

22 сен 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1993 года

25 авг 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY с удивлением узнал, что ALEX VAN HALEN готовит книгу

25 авг 2024 : 		 Аудиокнига ALEX VAN HALEN будет содержать нереализованную запись с братом

5 авг 2024 : 		 HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN

28 июл 2024 : 		 JOE SATRIANI перед туром в честь VAN HALEN смотрел видео с другими гитаристами

22 июл 2024 : 		 HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN

21 июл 2024 : 		 SAMMY HAGAR: «JOE SATRIANI отлично справляется с песнями VAN HALEN»
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JOHN 5: «Игра Эдди меня шокировала»



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JOHN 5 в интервью "Vinyl Obsession" поговорили о его любимых пластинках:

«Я купил "Van Halen" только из-за надписи «Gene Simmons» на обложке, а он работал над пластинкой. И я помню, как включил ее, и думаю, что, возможно, именно эта пластинка вызвала у меня самый большой шок из-за звука. Я уже играл на гитаре. И это было что-то вроде «Вау». Это как увидеть машину, а потом увидеть гоночный болид. Ты такой: «Вау». Я имею в виду, что [гитарная игра Эдди в Van Halen] по-настоящему меня шокировала. А потом вокал Dave [Lee Roth], звук и все остальное... Без этих четырех парней все было бы не так — Mikey [Anthony, бас], его игра и игра Alex [Van Halen, барабаны]».




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