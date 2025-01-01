сегодня



JOHN 5: «Игра Эдди меня шокировала»



JOHN 5 в интервью "Vinyl Obsession" поговорили о его любимых пластинках:



«Я купил "Van Halen" только из-за надписи «Gene Simmons» на обложке, а он работал над пластинкой. И я помню, как включил ее, и думаю, что, возможно, именно эта пластинка вызвала у меня самый большой шок из-за звука. Я уже играл на гитаре. И это было что-то вроде «Вау». Это как увидеть машину, а потом увидеть гоночный болид. Ты такой: «Вау». Я имею в виду, что [гитарная игра Эдди в Van Halen] по-настоящему меня шокировала. А потом вокал Dave [Lee Roth], звук и все остальное... Без этих четырех парней все было бы не так — Mikey [Anthony, бас], его игра и игра Alex [Van Halen, барабаны]».







+0 -0



просмотров: 214

