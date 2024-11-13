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Van Halen

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MITCH MALLOY опубликовал демо VAN HALEN



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Вокалист Mitch Malloy (ex-GREAT WHITE) опубликовал демо песни "It's The Right Time". Эта композиция была написана им вместе с Эдди Ван Халеном в середине 90-ых, когда он стал первым кандидатом на вакантное место вокалиста группы после ухода с этого поста Sammy Hagar'a:

«Я должен быть в состоянии пожинать плоды своего искусства, над совершенствованием которого я работал всю свою жизнь Какой человек не получает повышения за свои достижения? В Америке так и должно быть. Вместо того, чтобы получить признание как первый выбор Van Halen на место Sam'а, мне остается только отстаивать себя. Это неправильно и несправедливо по отношению ко мне. И я в некотором роде зол. Любой другой не справился бы с этим так хорошо, как я. Эд сказал мне об этом, когда я видел его в последний раз. Я просто хотел бы, чтобы в конце концов он рассказал прессе правду, чтобы мне не пришлось это делать. Я бы хотел, чтобы никто не знал, если честно. Но раз уж они знают, то должны услышать результат. Вот он».

Vocalist MITCH MALLOY Shares VAN HALEN Demo




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