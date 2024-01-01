Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 14
*Сидячий W.A.S.P. 11
*Барабанщик DREAM THEATER о новой пластинке: «Мы все чрезвыча... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



16 июн 2024 : 		 Архивное видео VAN HALEN

15 июн 2024 : 		 Басист VAN HALEN об отличиях DAVID'a LEE ROTH'a и SAMMY HAGAR'a

13 июн 2024 : 		 Альбом VAN HALEN вернулся на стриминговые платформы

7 июн 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY удивлён, что ALEX VAN HALEN продаёт всё своё оборудование

28 май 2024 : 		 Оборудование ALEX VAN HALEN уйдет с молотка

24 май 2024 : 		 Переиздание VAN HALEN выйдет летом

15 май 2024 : 		 Обновленный клип VAN HALEN

8 май 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY о том, почему не получился трибьют VAN HALEN

23 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY исполнил VAN HALEN вместе с GREEN DAY

22 апр 2024 : 		 Обновленные клипы VAN HALEN

12 мар 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN

5 мар 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN

19 фев 2024 : 		 ALEX VAN HALEN выпускает биографию

4 фев 2024 : 		 DAVID LEE ROTH объяснил, почему альбома VAN HALEN нет на стримингах

27 янв 2024 : 		 Винил VAN HALEN выйдет зимой

24 янв 2024 : 		 FRANK HANNON: «Эдди Ван Хален — Моцарт рок-н-ролла»

22 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN

11 янв 2024 : 		 RAY LUZIER исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN

26 дек 2023 : 		 JOE SATRIANI об отличиях от Эдди Ван Халена

23 дек 2023 : 		 JAY WEINBERG исполняет VAN HALEN

17 ноя 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что ALEX VAN HALEN реально хочет выступать»

12 ноя 2023 : 		 ALICE COOPER о том, как EDDIE VAN HALEN попросил GLEN'a CAMPBELL'a дать ему урок

30 окт 2023 : 		 Сын Эдди Ван Халена о запрете DAVID'a LEE ROTH'a вернуть альбом VAN HALEN на стриминговые сервисы

27 окт 2023 : 		 SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся

23 окт 2023 : 		 BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN

11 окт 2023 : 		 Вскрытие VAN HALEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Архивное видео VAN HALEN



zoom
"Top Of The World", ранее неизданное концертное видео VAN HALEN, доступно для просмотра ниже. Оно будет включено в расширенную версию альбома "For Unlawful Carnal Knowledge", выход которой намечен на 12 июля на Rhino:

01. Poundcake
02. Judgement Day
03. Spanked
04. Runaround
05. Pleasure Dome
06. In 'N' Out
07. Man On A Mission
08. The Dream Is Over
09. Right Now
10. 316
11. Top Of The World

Disc Two: Rarities & Live

01. Right Now – Organ Version (Single Mix)
02. The Dream Is Over – Instrumental Version *
03. Right Now – Guitar Version (Single Mix) *

Live at the Westend Market, Dallas, TX (12/4/91)

04. Poundcake *
05. Judgement Day *
06. There's Only One Way To Rock *
07. Runaround *
08. Why Can't This Be Love *
09. Panama *
10. A Apolitical Blues *
11. Finish What Ya Started *
12. I Can't Drive 55 *
13. Best Of Both Worlds *
14. Top Of The World *

Blu-ray

Live at the Westend Market, Dallas, TX (12/4/91)

01. Poundcake *
02. Judgement Day *
03. There's Only One Way To Rock *
04. Runaround *
05. Why Can't This Be Love *
06. Panama *
07. A Apolitical Blues *
08. Finish What Ya Started *
09. I Can't Drive 55 *
10. Best Of Both Worlds *
11. Top Of The World *
12. Poundcake - Promo Video
13. Runaround - Promo Video
14. Right Now - Promo Video
15. Top Of The World - Promo Video

LP: Original Album Remastered

2-LP track listing

LP One: Side One

01. Poundcake
02. Judgement Day
03. Spanked
04. Runaround

Side Two

01. Pleasure Dome
02. In 'N' Out
03. Man On A Mission

LP Two: Side One

01. The Dream Is Over
02. Right Now
03. 316
04. Top Of The World

Side Two

VAN HALEN Logo Etching

* Previously unreleased




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 126

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом