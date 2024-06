Архивное видео VAN HALEN

сегодня



"Top Of The World", ранее неизданное концертное видео VAN HALEN, доступно для просмотра ниже. Оно будет включено в расширенную версию альбома "For Unlawful Carnal Knowledge", выход которой намечен на 12 июля на Rhino:



01. Poundcake

02. Judgement Day

03. Spanked

04. Runaround

05. Pleasure Dome

06. In 'N' Out

07. Man On A Mission

08. The Dream Is Over

09. Right Now

10. 316

11. Top Of The World



Disc Two: Rarities & Live



01. Right Now – Organ Version (Single Mix)

02. The Dream Is Over – Instrumental Version *

03. Right Now – Guitar Version (Single Mix) *



Live at the Westend Market, Dallas, TX (12/4/91)



04. Poundcake *

05. Judgement Day *

06. There's Only One Way To Rock *

07. Runaround *

08. Why Can't This Be Love *

09. Panama *

10. A Apolitical Blues *

11. Finish What Ya Started *

12. I Can't Drive 55 *

13. Best Of Both Worlds *

14. Top Of The World *



Blu-ray



Live at the Westend Market, Dallas, TX (12/4/91)



01. Poundcake *

02. Judgement Day *

03. There's Only One Way To Rock *

04. Runaround *

05. Why Can't This Be Love *

06. Panama *

07. A Apolitical Blues *

08. Finish What Ya Started *

09. I Can't Drive 55 *

10. Best Of Both Worlds *

11. Top Of The World *

12. Poundcake - Promo Video

13. Runaround - Promo Video

14. Right Now - Promo Video

15. Top Of The World - Promo Video



LP: Original Album Remastered



2-LP track listing



LP One: Side One



01. Poundcake

02. Judgement Day

03. Spanked

04. Runaround



Side Two



01. Pleasure Dome

02. In 'N' Out

03. Man On A Mission



LP Two: Side One



01. The Dream Is Over

02. Right Now

03. 316

04. Top Of The World



Side Two



VAN HALEN Logo Etching



* Previously unreleased







