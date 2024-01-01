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Оборудование ALEX VAN HALEN уйдет с молотка



Для нас невероятная честь представлять интересы одного из величайших рок-барабанщиков всех времен, и мы не можем не испытывать радости. Alex был причиной, по которой так много людей брали в руки барабанные палочки, и этот аукцион — фантастическая возможность увидеть, как многие его инструменты и оборудование обретают новые дома. Все эти вещи покрыты толстым слоем волшебной пыли Alex'a, и мы можем только надеяться, что они принесут безграничную радость и острые ощущения своим будущим владельцам!



Коллекция включает в себя более 350 лотов, среди которых широкий спектр памятных вещей, таких как барабанные установки, барабаны, ударные барабаны, дорожные кейсы, барабанные головки, тарелки, гонги, палочки и молоточки, личные вещи, награды за записи, предметы с автографами и многое другое. Аукцион, безусловно, является одной из тех возможностей, которые выпадают раз в жизни фанатам и коллекционерам, чтобы стать обладателями кусочка истории Van Halen. Каждый проданный лот будет сопровождаться подписанным Alex'ом сертификатом подлинности, который сам по себе является коллекционной ценностью.



ALEX VAN HALEN: «Я всегда стремился к наилучшему звучанию, что заставляло меня каждый день, каждый альбом и каждый тур быть на высоте. Я надеюсь, что передача всех этих вещей вдохновит нынешнее и следующие поколения быть лучшими, какими они могут быть". А теперь давайте повеселимся — в стиле VAN HALEN»











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