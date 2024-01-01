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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
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Van Halen

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28 май 2024 : 		 Оборудование ALEX VAN HALEN уйдет с молотка

24 май 2024 : 		 Переиздание VAN HALEN выйдет летом

15 май 2024 : 		 Обновленный клип VAN HALEN

8 май 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY о том, почему не получился трибьют VAN HALEN

23 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY исполнил VAN HALEN вместе с GREEN DAY

22 апр 2024 : 		 Обновленные клипы VAN HALEN

12 мар 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN

5 мар 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN

19 фев 2024 : 		 ALEX VAN HALEN выпускает биографию

4 фев 2024 : 		 DAVID LEE ROTH объяснил, почему альбома VAN HALEN нет на стримингах

27 янв 2024 : 		 Винил VAN HALEN выйдет зимой

24 янв 2024 : 		 FRANK HANNON: «Эдди Ван Хален — Моцарт рок-н-ролла»

22 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN

11 янв 2024 : 		 RAY LUZIER исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN

26 дек 2023 : 		 JOE SATRIANI об отличиях от Эдди Ван Халена

23 дек 2023 : 		 JAY WEINBERG исполняет VAN HALEN

17 ноя 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что ALEX VAN HALEN реально хочет выступать»

12 ноя 2023 : 		 ALICE COOPER о том, как EDDIE VAN HALEN попросил GLEN'a CAMPBELL'a дать ему урок

30 окт 2023 : 		 Сын Эдди Ван Халена о запрете DAVID'a LEE ROTH'a вернуть альбом VAN HALEN на стриминговые сервисы

27 окт 2023 : 		 SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся

23 окт 2023 : 		 BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN

11 окт 2023 : 		 Вскрытие VAN HALEN

8 окт 2023 : 		 Новая фигурка Эдди

7 окт 2023 : 		 Ремастированное видео VAN HALEN

29 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

9 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN
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Оборудование ALEX VAN HALEN уйдет с молотка



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Для нас невероятная честь представлять интересы одного из величайших рок-барабанщиков всех времен, и мы не можем не испытывать радости. Alex был причиной, по которой так много людей брали в руки барабанные палочки, и этот аукцион — фантастическая возможность увидеть, как многие его инструменты и оборудование обретают новые дома. Все эти вещи покрыты толстым слоем волшебной пыли Alex'a, и мы можем только надеяться, что они принесут безграничную радость и острые ощущения своим будущим владельцам!

Коллекция включает в себя более 350 лотов, среди которых широкий спектр памятных вещей, таких как барабанные установки, барабаны, ударные барабаны, дорожные кейсы, барабанные головки, тарелки, гонги, палочки и молоточки, личные вещи, награды за записи, предметы с автографами и многое другое. Аукцион, безусловно, является одной из тех возможностей, которые выпадают раз в жизни фанатам и коллекционерам, чтобы стать обладателями кусочка истории Van Halen. Каждый проданный лот будет сопровождаться подписанным Alex'ом сертификатом подлинности, который сам по себе является коллекционной ценностью.

ALEX VAN HALEN: «Я всегда стремился к наилучшему звучанию, что заставляло меня каждый день, каждый альбом и каждый тур быть на высоте. Я надеюсь, что передача всех этих вещей вдохновит нынешнее и следующие поколения быть лучшими, какими они могут быть". А теперь давайте повеселимся — в стиле VAN HALEN»






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