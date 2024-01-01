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MICHAEL ANTHONY удивлён, что ALEX VAN HALEN продаёт всё своё оборудование



В новом интервью Ultimate Guitar бывшего басиста VAN HALEN Michael'a Anthony спросили, поддерживает ли он контакт с Alex'ом Van Halen'ом и почему он считает, что барабанщик VAN HALEN больше не хочет заниматься музыкой. Он ответил:



«Я не общался с Alex'ом уже давно, наверное, около года. Я написал ему сообщение в день его рождения в мае этого года и ничего не получил в ответ. Но я был очень удивлён, когда узнал об аукционе [Backstage Auctions], который он собирается провести в начале июня. Кто-то прислал мне ссылку на него, и оказалось, что он продаёт абсолютно всё, вплоть до последней барабанной палочки. Так что я не знаю. Я не могу вам ничего сказать на этот счёт. Я знаю, что он продолжает горевать из-за смерти Эдди [Ван Халена, гитариста VAN HALEN]. И по сути Эдди был единственным человеком, с которым он когда-либо играл музыку.



Я никогда не видел, чтобы Alex играл с другими людьми или другими группами. Если только Эдди не участвовал в этом. С тех пор как его брата не стало, он больше не имеет желания играть. Но я могу только строить предположения. Я узнал об этом аукционе, и это довольно грустно, потому что это на самом деле означает, что это конец всему, что могло быть связано с трибьютом Эдди».



На вопрос о том, ждёт выхода в свет книги Alex'a, Michael ответил:



«На самом деле да. Я слышал, что она называется "Brothers". Так как я знаю Alex'a, он наверняка расскажет о группе и обо всём остальном. Но я думаю, что он больше сосредоточится на отношениях между ним и Эдди, на их взрослении и переезде с семьёй в Штаты. И просто об отношениях, которые у него были с братом».







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