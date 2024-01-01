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*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 39
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*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
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Van Halen

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MICHAEL ANTHONY с удивлением узнал, что ALEX VAN HALEN готовит книгу



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MICHAEL ANTHONY стал гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой у него спросили, общался ли он с ALEX'ом VAN HALEN'ом после старта тура с Sammy Hagar'ом, Joe Satriani и Jason'ом Bonham'ом, на что он ответил:

«Нет. На самом деле в последний раз я пытался связаться с ним в мае, в день его рождения, и не получил ответа. Так что я не знаю. Я не хотел нагнетать обстановку, не стал дозваниваться до него. Я подумал, что он знает, что я пытался до него дозвониться, так что я просто оставил всё как есть. Боже, сейчас я просто жду, когда выйдет его книга, чтобы прочитать её».

Anthony сказал, что он не так много знает о книге "Brothers", которая будет выпущена 22 октября издательством HarperCollins:

«Я знаю столько же, сколько и все остальные. Книга выходит в октябре, и я с нетерпением жду возможности прочитать её».

На вопрос, был ли он удивлён, когда впервые услышал, что Alex собирается выпустить книгу, Michael ответил:

«Я был удивлён, когда впервые услышал об этом, совершенно верно, и был сильно удивлён. А потом я узнал, что он продаёт всю свою аппаратуру, и когда я удостоверился в этом, то понял, что он как будто продает всё, вплоть до последней барабанной палочки и пропуска за кулисы, который у него был... Это меня очень удивило, но, возможно, для него это будет неким окончательным итогом всей истории с VAN HALEN, когда он продаст все инструменты и выпустит книгу.

Alex, в общем-то, похож в этом смысле на меня, а я никогда не хотел говорить гадости о группе, потому что я предпочитаю помнить всё хорошее и хорошие времена, которые у нас были. И я надеюсь, и я почти уверен, что книга будет посвящена именно этому, а не какой-нибудь грязи, потому что он не из таких людей».




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