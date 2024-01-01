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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Van Halen

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HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN



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Видео полного выступления HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM, состоявшегося второго августа в Pine Knob Music Theatre, Clarkston, Michigan, доступно для просмотра ниже:

* Good Enough 0:00
* Poundcake 5:01
* Runaround 11:21
* There's Only One Way To Rock 17:36
* Judgement Day 24:15
* Panama 28:30
* 5150 32:54
* Summer Nights 40:29
* Ain't Talkin' 'Bout Love 47:31
* Top Of The World 51:42
* Best Of Both Worlds 56:23
* Satch Boogie 1:01:54
* The Seventh Seal 1:06:41
* Right Now 1:13:36
* Why Can't This Be Love 1:20:04
* Eagles Fly 1:28:12
* Mas Tequila 1:34:31
* Heavy Metal 1:41:08
* I Can't Drive 55 1:45:45
* Helter Skelter 1:53:55
* Big Foot 1:56:24
* Jump 1:58:43
* When It's Love 2:02:07




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