HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN



Видео полного выступления HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM, состоявшегося второго августа в Pine Knob Music Theatre, Clarkston, Michigan, доступно для просмотра ниже:



* Good Enough 0:00

* Poundcake 5:01

* Runaround 11:21

* There's Only One Way To Rock 17:36

* Judgement Day 24:15

* Panama 28:30

* 5150 32:54

* Summer Nights 40:29

* Ain't Talkin' 'Bout Love 47:31

* Top Of The World 51:42

* Best Of Both Worlds 56:23

* Satch Boogie 1:01:54

* The Seventh Seal 1:06:41

* Right Now 1:13:36

* Why Can't This Be Love 1:20:04

* Eagles Fly 1:28:12

* Mas Tequila 1:34:31

* Heavy Metal 1:41:08

* I Can't Drive 55 1:45:45

* Helter Skelter 1:53:55

* Big Foot 1:56:24

* Jump 1:58:43

* When It's Love 2:02:07







