HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM открыли тур с песнями VAN HALEN



Выступлением в 20000-ом зале iTHINK Financial Amphitheatre, West Palm Beach, Florida, 13 июля Sammy Hagar открыл тур "The Best Of All Worlds":



01. Good Enough (VAN HALEN song)

02. Poundcake (VAN HALEN song)

03. Runaround (VAN HALEN song)

04. There's Only One Way To Rock

05. Judgement Day (VAN HALEN song)

06. Panama (VAN HALEN song)

07. 5150 (VAN HALEN song)

08. Summer Nights (VAN HALEN song)

09. Ain't Talkin' 'Bout Love (VAN HALEN song)

10. Top Of The World (VAN HALEN song)

11. Best Of Both Worlds (VAN HALEN song)

12. Satch Boogie (Joe Satriani song)

13. The Seventh Seal (VAN HALEN song)

14. Right Now (VAN HALEN song)

15. Why Can't This Be Love (VAN HALEN song)

16. Eagles Fly

17. Mas Tequila (SAMMY HAGAR AND THE WABOS song)

18. Heavy Metal

19. I Can't Drive 55

20. Space Station #5 / Oh Yeah / Jump

21. When It's Love (VAN HALEN song)







