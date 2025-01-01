3 апр 2025



Концертное видео VAN HALEN



“Runaround”, концертное видео VAN HALEN, снятое в рамках выступления на West End Marketplace, Dallas, TX, 1991, доступно ниже. Этот трек взят из нового издания For Unlawful Carnal Knowledge (Expanded Edition), которое будет доступно в вариантах 2LP/2CD/Blu-ray.







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