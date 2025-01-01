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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 177
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
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Van Halen

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|||| 3 апр 2025

Концертное видео VAN HALEN



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“Runaround”, концертное видео VAN HALEN, снятое в рамках выступления на West End Marketplace, Dallas, TX, 1991, доступно ниже. Этот трек взят из нового издания For Unlawful Carnal Knowledge (Expanded Edition), которое будет доступно в вариантах 2LP/2CD/Blu-ray.




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