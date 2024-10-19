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OZZY OSBOURNE подтвердил, что братья VAN HALEN хотели записать с ним альбом



В своём первом интервью после смерти Эдди Ван Халена в 2020 году Alex Van Halen рассказал о том, что Ozzy Osbourne и Крис Корнелл в разное время рассматривали возможность стать фронтменами VAN HALEN, когда у группы были перерывы между вокалистами. В беседе с Rolling Stone, посвящённой его новым мемуарам "Brothers", выход которых намечен на 22 октября, Alex сказал, что к Ozzy обращались в 2001 году, через два года после ухода Gary Cherone из VAN HALEN, и до возвращения Sammy Hagar'a в 2003 году. По словам барабанщика, он и Эдди встретились с женой фронтмена BLACK SABBATH и по совместительству менеджером Sharon, чтобы обсудить возможный альбом с Ozzy в качестве вокалиста. Но от этого плана пришлось отказаться, когда стартовало шоу The Osbournes на MTV.





«Когда вы заводите собаку, вы не ожидаете, что это окажется кошка. Когда вы нанимаете Ozzy, вы получаете Ozzy. Включите музыку — он будет петь, и это будет здорово».



Когда с Ozzy связались из Rolling Stone, он подтвердил эту историю:



«Да, мы обсуждали это. Если бы всё получилось, это было бы феноменально. Эдди и Alex были моими большими друзьями в течение очень долгого времени, и я сожалею, что мы так и не сделали этого вместе. К сожалению, "The Osbournes" помешали нам создавать новую музыку в то время».



Alex не смог вспомнить точное время, когда Корнелл появился на горизонте, но это было незадолго до смерти вокалиста SOUNDGARDEN в 2017 году. Вспоминая джем-сейшн с ним, Эдди и Крисом, он сказал:



«У Криса был очень нестабильный период жизни, так сказать. Я сел за барабаны, а он начал играть на басу. Мы играли 45 минут. Этот ушлёпок так увлёкся, что у него началось кровотечение. Я сказал: "Это тот человек, который тебе нужен". А потом он умер».







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