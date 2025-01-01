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BILLY SHEEHAN о выступлениях с VAN HALEN



BILLY SHEEHAN в недавнем интервью поделился воспоминаниями о гастролях с VAN HALEN в 1980 году:



«Благодаря Дэйву я чувствую себя эквивалентом доктора философии по специальности «Шоу-бизнес 101». Мне посчастливилось гастролировать с ним в 1980 году, открывая VAN HALEN со своей группой TALAS, и именно там мы впервые увидели эту машину в действии. Это было похоже на военную операцию. Это было невероятно. И я многое узнал о том, как преподносить себя, преподносить песни и как вести шоу в турне.



Мне будет сложно перечислить все положительные моменты, которые я вынес из этого процесса, потому что их очень много. Мои успехи после ситуации с «Eat 'Em And Smile» во многом объясняются тем, что я знал, чего следует остерегаться в музыкальном бизнесе, потому что я знал Дэйва. Так что это было полезно».





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