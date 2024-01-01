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ALEX VAN HALEN: «Есть три-четыре нереализованных альбома VAN HALEN»



ALEX VAN HALEN в интервью "Talk Is Jericho" рассказал о своём решении написать мемуары "Brothers":



«Мы с Эдом были близки. Мы работали вместе, мы играли вместе, мы занимались всем подряд. Но под конец его жизни из-за COVID было очень сложно навестить его лично и увидеться с ним. Его всегда окружали либо стеклянный барьер, либо что-то из пластика. Мы очень редко могли прикоснуться к нему. И это было очень странно — я не могу этого объяснить, но это было ненормально. Так что в этом смысле мы как следует не попрощались, и всё было сделано в спешке ближе к концу, опять же, из-за проблем с COVID. После этого у нас не было церемонии похорон. Его кремировали, и прах был развеян. Вот так я с ним и попрощался. И во что бы вы ни верили с точки зрения духовных поисков и всего такого, я думаю, что он всё ещё с нами, он все ещё присутствует в той или иной форме или виде, но не до такой степени, чтобы он мог что-то делать [смеётся]. Это называется привязкой — его не хочется привязывать его к этому измерению. Так что, Эд, что бы ты ни делал, это круто. Мы любим тебя. И я просто хотел сказать это перед бесконечностью, в какой бы форме это ни выражалось.



Трудно описать, каково это — когда из твоей жизни пропадает человек, который был рядом 65 лет. Это очень долго, и это было не совсем обычно — и я не собираюсь спорить с другими людьми на тему "мои отношения были крепче твоих". Дело не в этом. Просто когда что-то вычёркивается из твоей жизни через 65 лет, это тяжело. И я, конечно, не одинок. Я не говорю, что я особенный или что мне должны дать медаль — нет, это случается со многими людьми. И я думаю, что одним из побочных эффектов этой книги стало то, что многие люди связались со мной и сказали: "Прочтение этой книги помогло мне по-другому взглянуть на расставание с людьми, которых я любил". И я знаю, что горе может быть общим знаменателем, если хотите, и это был не мой выбор — я предпочитаю более счастливые времена, — но вместе с хорошим приходит и плохое. И все через это проходят».



Что касается возможности того, что ранее не издававшаяся музыка VAN HALEN в конце концов увидит свет, Alex сказал:



«Я упоминал об этом вскользь, и я довольно суеверен, но я могу сказать пару вещей, о которых я уже говорил раньше. Мы собираемся порыться в хранилище и проанализировать некоторые музыкальные идеи, которые там были. С одной стороны, небольшие фрагменты — это ещё не песня. С другой стороны, некоторые из них невероятно мощные, поэтому жаль, что они оказались в глубине хранилища, а не были выпущены.



В такой группе, как наша, очень много разных переменных. Мы не просто приходим в студию и говорим: "Давайте создадим альбом", хотя в какой-то степени мы так и поступали. Но для нас это не механический процесс. Мы заходим в студию, играем, смотрим, что получится, слушаем, приглашаем пару человек и смотрим, что из этого выйдет. А потом мы слушаем и оцениваем. Если на следующий день, когда вы придёте и послушаете вчарашнюю идею, и она не зацепила вас, как в первый раз, тогда, возможно, вам стоит двигаться дальше и заняться чем-то другим. Не держитесь за старую идею только потому, что она есть. Нет. Мы так не поступали. Хотя, конечно, было и много плохих идей. Всегда есть риск, но если вы не будете пробовать, вы станете инертными. Это называется инерцией, или как её там — энтропией. Всё пойдёт на спад, и тогда вы будете становиться всё менее и менее креативными. Другой аспект всего этого заключается в том, что вы находитесь на открытом рынке, где вас оценивают, и если вы не преуспеваете на рынке, люди скажут: "Может, пора заняться чем-то другим". И это реальная проблема. Но теперь, когда Эда нет, все эти вещи не имеют никакого значения, потому что всё, что есть у меня и у Wolf [сына Эдди и басиста VAN HALEN], — это записи в хранилище. И они останутся там, пока мы не разберёмся, как, зачем и что с ними делать. И опять же, вы должны помнить, что всё должно быть на том уровне, на котором мы с Эдом играли раньше. Мы не собираемся просто так это использовать. У нас есть доступ к величайшим музыкантам на планете, и многие из них готовы рискнуть».



Когда ведущий заметил, что, похоже, у Alex'а есть не одна и не две демо-записи, которые он мог бы доработать и выпустить на всеобщее обозрение, барабанщик ответил:



«Да. Наверное, три или четыре альбома, если не больше. Я серьёзно. В наличии хороший материал, очень хороший. И вы должны помнить, что когда вы в гуще событий, иногда действительно хорошие вещи проходят мимо вас. И только когда пересматриваешь всё, думаешь: "Ух ты, я забыл об этом. А вот это круто". Но на это нужно время. И хочется сделать всё правильно. Я хочу сделать всё правильно».



Он также рассказал о том, что аудиокнига "Brothers" содержит ранее не издававшуюся песню, написанную вместе с братом. Она называется "Unfinished" и является последним произведением, которое они написали вместе, и её можно услышать, когда Алекс рассказывает свою историю.



«Я не хочу использовать слово "духовная", но существует какая-то связь... Мы с Эдом были в значительной степени результатом того, как наш отец смотрел на мир, и одним из его любимых музыкальных произведений была композиция "Unfinished" Франца Шуберта. На самом деле только после того, как я поработал на песней, я послушал Шуберта. Оказалось, у него было много незаконченных произведений. [Смеётся]. Похоже, это одна из его отличительных черт. Так что у нас была эта не до конца готовая песня. Это была одна из моих самых запоминающихся песен, которая постоянно играла в доме. И я подумал, что это своего рода знак из какого-то другого измерения: "Сделай это". И, как вы можете заметить, я ухожу в сторону, которая может быть реальной, а может и нет, но я верю в эти вещи, чувак. В этом мире есть много вещей, которые мы не понимаем. Им нет объяснения. Всё, что вам нужно сделать, это просто замедлиться и послушать, что легче сказать, чем сделать. [Смеётся]».







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