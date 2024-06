12 июн 2024



Альбом VAN HALEN вернулся на стриминговые платформы



Последний студийный альбом группы VAN HALEN "A Different Kind Of Truth" вернулся на стриминговые платформы.



Пластинка 2012 года была удалена со стриминговых сервисов, включая Spotify, Apple Music и Amazon Music, в октябре 2022 года без объяснения причин.



В октябре прошлого года басист VAN HALEN Wolfgang Van Halen пояснял в интервью SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk", что пластинка VAN HALEN 2012 года — единственная студийная запись группы, на которой играл Wolfgang, больше недоступна на стриминговых платформах из-за «некоторых людей», которым «не нравится эта запись».







