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Van Halen

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MICHAEL ANTHONY о неизданном материале VAN HALEN



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MICHAEL ANTHONY в недавнем интервью ответил на вопрос, много ли осталось неизданных треков VAN HALEN времен David'a Lee Roth'a:

«Было довольно много песен, в работе над которыми я участвовал и которые написал, даже несколько вещей до первой записи VAN HALEN и раннего периода VAN HALEN, которые они фактически переделали и использовали на альбоме "A Different Kind Of Truth", выпущенном в 2012 году с Wolfgang'ом Van Halen'ом на басу. Такие песни, как "She's The Woman"; это единственное, что приходит на ум.

Были песни, написанные ещё в те времена, когда Dave, Эдди [Ван Хален], Alex и я были вместе, и эти песни в итоге использовали в этом альбоме. Но я не могу вспомнить конкретику. Там, наверное, километры всякой всячины. Вы наверняка видели фотографии коробок с кассетами [в студии Эдди]. А это километры материала.

Каждый раз, когда мы приходили в студию с Donn Landee или кем-то другим, кто работал с нами, мы заставляли его нажимать на кнопку записи. Мы записывали все идеи, которые у нас возникали.

Я надеюсь, что Wolfgang просмотрит некоторые из них, потому что я уверен, что Эдди тоже много чего сделал самостоятельно, и это тоже было бы интересно послушать. Но есть куча вещей, которые мы, скорее всего, никогда не увидим. Или не услышим».

У него также спросили его мнение об альбоме "A Different Kind Of Truth", который недавно вернулся на стриминговые платформы после почти двухлетнего отсутствия. Он сказал:

«Я послушал его немного. Он был другим. Dave пел по-другому. А ещё добавили Wolfgang'a в микс. Это отличалось от того, что мы делали, когда я был в группе. Там много хороших вещей. Но я считаю, что это хороший альбом».




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