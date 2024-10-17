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*Новое видео EDGE OF SANITY 19
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Van Halen

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ALEX VAN HALEN: «DAVID LEE ROTH отказался выступать в честь брата»



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ALEX VAN HALEN в интервью Rolling Stone поговорил о звездном туре VAN HALEN, который так и не состоялся из-за отказа David'a Lee Roth'a

Как сказано в статье, Roth и Alex начали репетировать перед туром с участниками сольной группы певца, планируя пополнить состав бывшим басистом VAN HALEN Michael Anthony и Joe Satriani . Во время этих ранних репетиций Alex начал чувствовать онемение ног, что является симптомом периферической нейропатии. Он также общался с Brian'ом May из QUEEN по поводу того, как правильно отдать дань уважения его покойному брату Эдди Ван Халену во время концертов воссоединения, как это сделали QUEEN в отношении Фредди Меркьюри.

Alex сказал:

«Соломинка, что сломала спину верблюда... Я могу быть честным в этом — я сказал: "Dave, в какой-то момент мы должны открыто — не поклоном — выразить признание Эду на концерте. Если посмотреть, как это делают QUEEN, они показывают старые кадры". И в тот момент, когда я сказал, что мы должны выразить признание Эду, Dave, чёрт возьми, слетел с катушек.... Ярость, которая вырвалась наружу, была невероятной».

По его словам, David просто отказался отдать дань уважения Эдди:

«Я вырос на улице. "Будешь так со мной разговаривать, ушлёпок, я выбью тебе мозги нафиг. Понял?" И я был серьёзен. На этом всё и закончилось. Всё просто, Боже мой. Я его больше не хочу знать. Я очень уважаю его трудолюбие. Но, Dave, ты должен работать в команде, ушлёпок. В группе ты не один».

Alex заявил, что в любом случае физически не смог бы участвовать в туре:

«С одной стороны, это очень плохо, но с другой — прекрасно. Потому что сейчас, в ретроспективе, играть старые песни — это не значит отдавать кому-то дань уважения. Это просто как музыкальный автомат, на мой взгляд.... Можно ли найти замену Эду? Это невозможно».




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17 окт 2024
E
Evil3062
Старый поехавший маразматик

просмотров: 338

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