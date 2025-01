сегодня



Концертное видео VAN HALEN 1995 года



Sammy Hagar опубликовал видео исполнения группой VAN HALEN композиции "Don't Tell Me What Love Can Do":



«Исполнять эту песню всегда было сложно. Я написал текст о смерти Курта Кобейна. Я хотел, чтобы припев звучал так: «Я хочу рассказать тебе, что может сделать любовь», но Bruce Fairbank, Эд и Al хотели сделать его более мрачным и негативным. Технически это жестокая песня. Я загнал себя в угол, но мы будем исполнять ее в резиденции в Вегасе. Я собираюсь добавить ее в шоу».







