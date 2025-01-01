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Van Halen

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Концертное видео VAN HALEN 1995 года



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Sammy Hagar опубликовал видео исполнения группой VAN HALEN композиции "Don't Tell Me What Love Can Do":

«Исполнять эту песню всегда было сложно. Я написал текст о смерти Курта Кобейна. Я хотел, чтобы припев звучал так: «Я хочу рассказать тебе, что может сделать любовь», но Bruce Fairbank, Эд и Al хотели сделать его более мрачным и негативным. Технически это жестокая песня. Я загнал себя в угол, но мы будем исполнять ее в резиденции в Вегасе. Я собираюсь добавить ее в шоу».

Watch Rare Video Of VAN HALEN Performing "Don't Tell Me What Love Can Do" In 1995 - "I Wrote The Lyrics About KURT COBAIN's Death," Says SAMMY HAGAR




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