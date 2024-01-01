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*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
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Van Halen

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HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN



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Видео со второго шоу тура "The Best Of All Worlds", которое состоялось 14 июля в MidFlorida Credit Union Amphitheatre, Tampa, Florida, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Good Enough (VAN HALEN song)
02. Poundcake (VAN HALEN song)
03. Runaround (VAN HALEN song)
04. There's Only One Way To Rock
05. Judgement Day (VAN HALEN song)
06. Panama (VAN HALEN song)
07. 5150 (VAN HALEN song)
08. Summer Nights (VAN HALEN song)
09. Ain't Talkin' 'Bout Love (VAN HALEN song)
10. Top Of The World (VAN HALEN song)
11. Best Of Both Worlds (VAN HALEN song)
12. Satch Boogie (Joe Satriani song)
13. The Seventh Seal (VAN HALEN song)
14. Right Now (VAN HALEN song)
15. Why Can't This Be Love (VAN HALEN song)
16. Eagles Fly
17. Mas Tequila (SAMMY HAGAR AND THE WABOS song)
18. Heavy Metal
19. I Can't Drive 55
20. Space Station #5 / Oh Yeah / Jump
21. When It's Love (VAN HALEN song)




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