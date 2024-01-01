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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 39
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
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Van Halen

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25 авг 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY с удивлением узнал, что ALEX VAN HALEN готовит книгу

25 авг 2024 : 		 Аудиокнига ALEX VAN HALEN будет содержать нереализованную запись с братом

5 авг 2024 : 		 HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN

28 июл 2024 : 		 JOE SATRIANI перед туром в честь VAN HALEN смотрел видео с другими гитаристами

22 июл 2024 : 		 HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN

21 июл 2024 : 		 SAMMY HAGAR: «JOE SATRIANI отлично справляется с песнями VAN HALEN»

16 июл 2024 : 		 HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN

15 июл 2024 : 		 HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM открыли тур с песнями VAN HALEN

12 июл 2024 : 		 SAMMY HAGAR: «Я десятки раз звал ALEX VAN HALEN в тур»

7 июл 2024 : 		 Еще одна гитара Эдди Ван Халена уйдет с молотка

5 июл 2024 : 		 HAGAR, ANTHONY, SATRIANI And BONHAM репетируют VAN HALEN

19 июн 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY о неизданном материале VAN HALEN

16 июн 2024 : 		 Архивное видео VAN HALEN

15 июн 2024 : 		 Басист VAN HALEN об отличиях DAVID'a LEE ROTH'a и SAMMY HAGAR'a

13 июн 2024 : 		 Альбом VAN HALEN вернулся на стриминговые платформы

7 июн 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY удивлён, что ALEX VAN HALEN продаёт всё своё оборудование

28 май 2024 : 		 Оборудование ALEX VAN HALEN уйдет с молотка

24 май 2024 : 		 Переиздание VAN HALEN выйдет летом

15 май 2024 : 		 Обновленный клип VAN HALEN

8 май 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY о том, почему не получился трибьют VAN HALEN

23 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY исполнил VAN HALEN вместе с GREEN DAY

22 апр 2024 : 		 Обновленные клипы VAN HALEN

12 мар 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN

5 мар 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN

19 фев 2024 : 		 ALEX VAN HALEN выпускает биографию

4 фев 2024 : 		 DAVID LEE ROTH объяснил, почему альбома VAN HALEN нет на стримингах
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Аудиокнига ALEX VAN HALEN будет содержать нереализованную запись с братом



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По сообщению Van-Halen.com, аудиокнига ALEX VAN HALEN "Brothers", выход которой намечен на 22 октября, будет содержать ранее нереализованную композицию с Эдди, "Unfinished".

EXCLUSIVE: Alex Van Halen's new memoir, 'Brothers,' due Oct. 22, will tell the story behind one of the closest family partnerships in rock.






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