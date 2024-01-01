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Аудиокнига ALEX VAN HALEN будет содержать нереализованную запись с братом



По сообщению Van-Halen.com, аудиокнига ALEX VAN HALEN "Brothers", выход которой намечен на 22 октября, будет содержать ранее нереализованную композицию с Эдди, "Unfinished".

EXCLUSIVE: Alex Van Halen's new memoir, 'Brothers,' due Oct. 22, will tell the story behind one of the closest family partnerships in rock.













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