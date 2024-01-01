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*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
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Van Halen

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5 июл 2024 : 		 HAGAR, ANTHONY, SATRIANI And BONHAM репетируют VAN HALEN

19 июн 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY о неизданном материале VAN HALEN

16 июн 2024 : 		 Архивное видео VAN HALEN

15 июн 2024 : 		 Басист VAN HALEN об отличиях DAVID'a LEE ROTH'a и SAMMY HAGAR'a

13 июн 2024 : 		 Альбом VAN HALEN вернулся на стриминговые платформы

7 июн 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY удивлён, что ALEX VAN HALEN продаёт всё своё оборудование

28 май 2024 : 		 Оборудование ALEX VAN HALEN уйдет с молотка

24 май 2024 : 		 Переиздание VAN HALEN выйдет летом

15 май 2024 : 		 Обновленный клип VAN HALEN

8 май 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY о том, почему не получился трибьют VAN HALEN

23 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY исполнил VAN HALEN вместе с GREEN DAY

22 апр 2024 : 		 Обновленные клипы VAN HALEN

12 мар 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN

5 мар 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN

19 фев 2024 : 		 ALEX VAN HALEN выпускает биографию

4 фев 2024 : 		 DAVID LEE ROTH объяснил, почему альбома VAN HALEN нет на стримингах

27 янв 2024 : 		 Винил VAN HALEN выйдет зимой

24 янв 2024 : 		 FRANK HANNON: «Эдди Ван Хален — Моцарт рок-н-ролла»

22 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN

11 янв 2024 : 		 RAY LUZIER исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN

26 дек 2023 : 		 JOE SATRIANI об отличиях от Эдди Ван Халена

23 дек 2023 : 		 JAY WEINBERG исполняет VAN HALEN

17 ноя 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что ALEX VAN HALEN реально хочет выступать»

12 ноя 2023 : 		 ALICE COOPER о том, как EDDIE VAN HALEN попросил GLEN'a CAMPBELL'a дать ему урок

30 окт 2023 : 		 Сын Эдди Ван Халена о запрете DAVID'a LEE ROTH'a вернуть альбом VAN HALEN на стриминговые сервисы

27 окт 2023 : 		 SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся
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|||| сегодня

HAGAR, ANTHONY, SATRIANI And BONHAM репетируют VAN HALEN



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Sammy Hagar, Michael Anthony, Joe Satriani и Jason Bonham опубликовали видео с репетиции песни VAN HALEN "Poundcake" для грядущего турне.




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