SAMMY HAGAR: «Я десятки раз звал ALEX VAN HALEN в тур»



SAMMY HAGAR в недавнем интервью Ultimate Classic Rock обсудил стартующий этим летом тур, который будет в основном посвящён музыке VAN HALEN и состоится более чем через два года после того, как Satriani рассказал, что ему предлагали принять участие в трибьют-шоу VAN HALEN с David Lee Roth и Alex Van Halen. По поводу того, была ли предпринята попытка выяснить, захочет ли Alex принять участие в грядущем туре "The Best Of All Worlds", прежде чем привлекать Jason'a Bonham'а, Sammy ответил:



«Мы с Mike'ом связывались с ним прежде чем всё это начинать. Мы связывались с ним дюжину раз перед этим туром, всеми способами: по электронной почте, текстовыми сообщениями, телефонными звонками, сообщениями на автоответчике. Никакого ответа. Никакого. Мы предлагали встретиться, просто поговорить, позавтракать, пообедать или поужинать. Пойти в студию и поиграть. Чтобы он пришёл ко мне домой или я бы пришёл к нему. Покататься на лошадях, посидеть на пляже. Всё что угодно. "Давай просто что-нибудь сделаем. Давай встретимся". И ничего.



Когда возникла идея такого тура, первым, кому мы позвонили и оставили сообщения, отправили электронные письма, был Alex Van Halen. Мы с Mike'ом сказали: "Мы хотим сделать это". Alex раньше постоянно говорил мне: "Sammy, мы не становимся моложе". Ну так теперь и мы ему в ответ: "Alex, мы тоже не становимся моложе. Мы выходим на сцену и играем для людей. Мы собираемся чествовать каталог VAN HALEN. Давай просто встретимся и поговорим об этом. Мы с Mike'ом вдвоём собираемся сделать это, Alex. Пожалуйста, присоединяйся к нам. Давай будем друзьями, давай зароем топор войны". Ответа не поступило. Я думал: "Он придёт на шоу, он должен — в Лос-Анджелесе или ещё где-нибудь. Я уверен, что он придёт". Но нет, он продал всё свое оборудование. Это было его заявление. Нечто из серии: "Так-то, я никуда не поеду"».







