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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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Van Halen

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Концертное видео VAN HALEN 1995 года



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Sammy Hagar опубликовал профессиональное видео с выступления VAN HALEN, которое состоялось 4/4/1995 в Great Western Forum, Inglewood, CA.




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