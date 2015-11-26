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Megadeth

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|||| 12 фев 2019

Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски тяжёлым»



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Dave Mustaine сказал, что новый альбом MEGADETH будет «адски тяжёлым».

Диск, который ориентировочно выйдет в конце этого года, ознаменует первый релиз группы с барабанщиком Dirk'ом Verbeuren'ом (ранее в SOILWORK), который присоединился к MEGADETH три года назад.

В разговоре с Kerrang! Mustaine рассказал о ходе сочинения для нового диска MEGADETH: «Мы стараемся создать тяжёлую запись. "Dystopia" был по большей части для нас альбомом, который поднимал нам настроение. А этот альбом сверхтяжёлый, тут есть очень быстрые барабанные партии в конце некоторых песен.

Мой сын был здесь пару дней назад, и когда мы работали над "Dystopia", он слушал песни и комментировал, и те из них, по поводу которых он дал свои комментарии, стали теми, которые получили лучший отклик. Когда он пришёл на этот раз, мы работали над песней с предварительным названием "The Dogs Of Chernobyl", а вступительный рифф был похож на гитарную партию в стиле венгерской музыки, что-то вроде того, что MERCYFUL FATE сделали на "Into The Coven". Песня получилась супермощной и сильной, и мой сын сказал: "Бог мой, как тяжело!", и я рассмеялся».



MEGADETH



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КомментарииСкрыть/показать 20 )

StygianSaviour


12 фев 2019, 11:02		Ты главное давай чтоб не так тухло и простоватенько было как Дистопия.

Maestro86


12 фев 2019, 11:35		Название у песни очень интересное "The Dogs Of Chernobyl"

Jack of Diamonds


12 фев 2019, 13:13		- Бать, как же тяжело.
- хаахаххаахах

WarSong


12 фев 2019, 13:16		- Бать, мне тяжёло это слушать. Всё хуйня, давай по-новой!

YNWA


12 фев 2019, 13:35		А если его кантри-дочь зайдет, то Мастейн вообще заявит, что брутал дед альбом записывает.

НELLECTOR


12 фев 2019, 15:31		Кантри-дочь. Как это, в сущности, глубоко!

Dr_Sexy


12 фев 2019, 16:25		Представил песню с таким названием от слесарей

ПСЫ ЧЕРНОБЫЛЯ
ИИСУС НЕ ПОМОГАЕТ
ПСЫ ЧЕРНОБЫЛЯ
ТЫ УМИРАЕШЬ
ПСЫ ЧЕРНОБЫЛЯ
ТЫ ЗАЖИВО СГОРАААЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕШЬ (с характерным воплем Арайи)

Табы:
0-0-0-0-0-0-0-0-0 х666

Alex6669930


12 фев 2019, 16:32		о давайте дэт метал ебаште :D

Sw0Rn


12 фев 2019, 16:41		Мужик сказал, мужик сделал, если будет не тяжело, значит не мужик

nabastak_


12 фев 2019, 17:22		Да порожняк какой-то будет. Вроде на 13 и Коллайдере они пытались вновь сочинять запоминающиеся мотивчики(в отличие от подавляющей массы песен начиная с 2001г). Но Дистопия опять вогнала в уныние.
А так - под тяжестью хз что они подразумевают.
Хотелось бы услышать зверский истерический вокал от Дейва ) Но он так и раньше то не мог, а сейчас и подавно. (на мой взгляд, его конек - тоскливые стенания как на Addicted to Chaos.

Darkside.ru Member

Visionaire


12 фев 2019, 18:12		Они как-то выкладывали видео из студии, где барабанщик играл бластбиты. Я так думаю, что по тяжести может быть что-то ближе к Soilwork — барабанщик же оттуда.

rassol


12 фев 2019, 21:26		A Soilwork простигосподи - это у нас теперь брутал-дэт или грайнд?

DarkRoom_0


12 фев 2019, 22:10		От названия выпал в осадке, если заиграют дэт - охренею!

StygianSaviour


13 фев 2019, 00:19		nabastak_, 13 как по мне это худшее что вообще написал Мастейн за всю карьеру. Вот уж воистину разные вкусы.

Sunriser


13 фев 2019, 00:23		Да будет стандартный хэви. В понимании старичков и это уже супер тяжело.

Virgo_ad_noctum


13 фев 2019, 01:03		Наверное, хотел сказать:"Как тяжело это вынести", но решил не опускать батю ).

vasso


13 фев 2019, 08:52		нет, будет трэш/дэз с элементами краста....
вы его слушайте больше. обычный мегадэз + может процентов 10 в паре песен утяжелят. а вобще не в тяжести дело, а в идеях.

Benji Marshall


13 фев 2019, 10:10		и мой сын сказал: "Бог мой, как тяжело!"
если он ничего тяжелее так называемой большой четверки не слушал, то, немудрено

Rutger


13 фев 2019, 10:31		С тяжестью у Меги все в порядке. С чего Мастейн решил, что кто-то ждет от него утяжеления. Ему нужны лаконичные и эффектные идеи и риффы. А то альбомы, нормальные по звуку, выглядят как сборная солянка из загашников.

nabastak_


13 фев 2019, 14:45		>> nabastak_, 13 как по мне это худшее что вообще написал Мастейн за всю карьеру. Вот уж воистину разные вкусы.
Для интереса глянул - отзывы на дарксайде о нем очень даже хорошие.
Опять же, припевы мелодичные - можно под нос напевать.
13 и Коллайдер- попытки вспомнить Ютаназию и Риск соответственно... пусть и не сильно удавшиеся, но вполне приятные.
Для Мегадета (и Металлики) тяжесть погоды не делает. Это ж не Тестамент.
Но если будет не просто тяжело, а отмороженно/зверско, я только за. "Бог мой, больные ублюдки!"


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