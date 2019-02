12 фев 2019



Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски тяжёлым»



Dave Mustaine сказал, что новый альбом MEGADETH будет «адски тяжёлым».



Диск, который ориентировочно выйдет в конце этого года, ознаменует первый релиз группы с барабанщиком Dirk'ом Verbeuren'ом (ранее в SOILWORK), который присоединился к MEGADETH три года назад.



В разговоре с Kerrang! Mustaine рассказал о ходе сочинения для нового диска MEGADETH: «Мы стараемся создать тяжёлую запись. "Dystopia" был по большей части для нас альбомом, который поднимал нам настроение. А этот альбом сверхтяжёлый, тут есть очень быстрые барабанные партии в конце некоторых песен.



Мой сын был здесь пару дней назад, и когда мы работали над "Dystopia", он слушал песни и комментировал, и те из них, по поводу которых он дал свои комментарии, стали теми, которые получили лучший отклик. Когда он пришёл на этот раз, мы работали над песней с предварительным названием "The Dogs Of Chernobyl", а вступительный рифф был похож на гитарную партию в стиле венгерской музыки, что-то вроде того, что MERCYFUL FATE сделали на "Into The Coven". Песня получилась супермощной и сильной, и мой сын сказал: "Бог мой, как тяжело!", и я рассмеялся».











+24 -1



( 20 )





просмотров: 6898