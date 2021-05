сегодня



MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT



SLIPKNOT анонсировали проведение собственного фестиваля Knotfest 2021, который пройдет двадцать пятого сентября на National Balloon Classic Field, Indianola, Iowa. В составе заявлены FAITH NO MORE, MEGADETH, LAMB OF GOD, $UICIDE BOY$, GOJIRA, TRIVIUM, TECH N9NE, FEVER 333, KNOCKED LOOSE, TURNSTILE, GATECREEPER и VENDED. Билеты в продаже на KnotfestIowa.com.













