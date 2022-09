сегодня



JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH



JAMES LOMENZO в рамках недавней беседы рассказал о том, как вновь оказался в MEGADETH:



«Знаете, дело вот в чём. Даже забавно, что на днях я был за кулисами и сказал: "Я здесь уже два года [снова в MEGADETH]". Я не ожидал такого развития событий. Это был полный — не то чтобы полный, но сюрприз».



LoMenzo упомянул скандал с откровенным видео, который привёл к уходу David'a Ellefson'а из MEGADETH:



«Когда я узнал о том, что происходит с MEGADETH, это было по всему Интернету — мы все взаимосвязаны — я просмотрел это и подумал: "Хм. Интересно, позвонят ли мне?" Но в то же время я решил: "Они сами будут решать эту ситуацию, что бы там ни произошло". И я перестал обращать на это внимание, но в любом случае ничего не исправилось, и вдруг MEGADETH понадобился басист, и мой телефон стал разрываться. Все, кого я знал, спрашивали: "Ну что, тебе позвонили? Ты уже что-нибудь знаешь?"



Я много лет выступал на всевозможных концертах после того, как в последний раз был в MEGADETH в 2007 году, и в то время я играл с John'ом Fogerty. И это были, знаете ли, концерты на длинных выходных, и мне это чертовски нравилось. Я играл с барабанщиком Kenny Aronoff, и мы выступали во всех этих прекрасных заведениях. Так что мне было хорошо, я не искал себе работу. Но я думал о том, что когда-нибудь мне могут позвонить, а могут и не позвонить. Поэтому, когда выяснилось, что MEGADETH записываются с другим басистом, как ни странно, — я знаю, что для некоторых это может показаться странным — я подумал: "Ну и дела". И причина не в том, что я не хочу больше играть с MEGADETH — как вы видите, я хочу, — но это будет ещё одна большая перемена в моей жизни, так же, как и первое вступление в MEGADETH было большой переменой в моей жизни. И, переходя от того, чем стала моя жизнь, к тому, чем она могла бы стать, если бы я снова присоединился к MEGADETH, я испытывал некоторый трепет.



Итак, однажды утром мне всё-таки позвонили. Я как раз выступал на концерте — не помню точно где, — но это было странно, потому что это была команда менеджеров. Мне позвонили и сказали: "Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] хотел бы, чтобы ты подумал о том, чтобы помочь нам в предстоящем туре". И я подумал: "Это идеальный вариант, потому что мы сможем попробовать свои силы, и я смогу влиться в этот процесс". Но мне пришлось бы отказаться от некоторых обязательств, которые у меня были, поэтому мне нужно было сначала решить этот вопрос, что я и сделал. И все были очень любезны с той стороны. Так что, приняв это во внимание, я поговорил об этом с Dave'ом, и он был очень взволнован и рад этой идее. Он сказал: "Чувак, это будет здорово. Если ты хочешь это сделать, это очень поможет". У нас на подходе "The Metal Tour Of The Year"". Как я уже сказал, у меня были опасения, но опасения заключались в следующем: я мог играть песни MEGADETH — я знал, что у меня уйдёт неделя или около того на то, чтобы набить руку и заново освоиться, но тут другая сцена. Четыре парня на сцене, которые заполняют её и развлекают хэдбенгеров. Вновь почувствовать это, понимаете? Это было единственной целью. Поэтому я сразу же зашёл на YouTube, как это делают в наши дни, и у MEGADETH было видео, которое мы выпустили под названием "Blood On The Water". Это было в Сан-Диего, и это было уже после того, как я пробыл в группе год или около того — может быть, пару лет, — но к тому времени я уже прочно закрепился в составе коллектива. Поэтому я сказал: "Дай-ка я посмотрю, на чём мы остановились". И я смотрел на эту запись и думал: "Да, хорошо. Итак, мне придётся взять это дело штурмом". Тогда мы были довольно активны. Так что я всё это прокрутил в голове и учёл. Знаете, это были три с половиной недели интенсивных домашних размышлений. Всё пришло ко мне гораздо быстрее, чем я думал, потому что с тех пор я не слишком много думал об этих песнях. Я играл во многих группах, верно? Так что если бы я держался за каждый каталог и играл их каждый день, у меня бы не было времени на их отработку, во-первых. А во-вторых, в моём мозгу просто не хватит места для всего этого. И в этом всегда заключался мой образ действий: переходить к следующему делу и сосредотачиваться на нём. Так что теперь пришло время переориентироваться на MEGADETH.



Я приехал в Нэшвилл, и, когда я появился на месте репетиции... Я встретил Dirk'a [Verbeuren'a, барабанщикa MEGADETH] в самолёте. У нас есть общий друг, так что мы сблизились на этой почве и общались в самолете. И вот в первый день, когда мы туда приехали, Dave был чем-то занят, поэтому он не появился, а Kiko [Loureiro, гитарист MEGADETH] ещё не приехал из своего дома в Финляндии. Так что мы с Dirk'ом и командой собирали всё оборудование, и это было идеальное время для того, чтобы познакомиться друг с другом в музыкальном плане. Итак у нас есть огромная платформа, на которой он находится с прошлого года, — он на высоте девяти футов в воздухе, если кто видел. Это очень увлекательно, это напоминает мне старых JUDAS PRIEST. И это будет немного странно, потому что мы будем играть вместе, и он будет наверху, а я внизу. Я старой закалки, мне нравится быть на месте John'a Paul'a Jones'a по отношению к Джону Бонэму. Мне нравится быть лицом к лицу с барабанщиком — это самое интересное. Но в любом случае этому не суждено было случиться. Итак, мы начали исполнять некоторые песни, и, Боже мой, как только он ударил по бас-бочке и малому барабану, это звучало более плотно, чем то, что, как я помню, было раньше. И я считаю, что это дань его личному стилю. Мы прокрутили практически весь сет, только он и я — никакой музыки, ничего, просто по памяти. Это было поразительно, и я подумал: "Это будет здорово". Вот так всё и началось. На следующий день приехал Dave, потом появился Kiko, и мы прогнали всю музыку. Появилось ощущение, что мы были готовы к работе».







