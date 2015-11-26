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*MEGADETH и David всё 124
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 32
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*Новое видео KK'S PRIEST 28
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Megadeth

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26 май 2021 : 		 Вспоминая барабанщика MEGADETH

26 май 2021 : 		 MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT

24 май 2021 : 		 MEGADETH и David всё

20 май 2021 : 		 Уроки от лидера MEGADETH

18 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH

12 май 2021 : 		 Выходят нашивки MEGADETH

11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»

11 май 2021 : 		 Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH

10 май 2021 : 		 Басист MEGADETH запустил канал

1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

7 апр 2021 : 		 Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом

4 апр 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»

1 апр 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

29 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

23 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH

22 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы

22 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

15 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

5 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

2 мар 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
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|||| сегодня

Вспоминая барабанщика MEGADETH



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Семья Ника Менцы опубликовала ролик, приуроченный к пятилетию с момента смерти музыканта.

Late MEGADETH Drummer NICK MENZA Remembered By His Family On 5th Anniversary Of His Death; Video Tribute Streaming



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