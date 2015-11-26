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Megadeth

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14 янв 2022 : 		 JAMES LOMENZO пока остается с MEGADETH

3 янв 2022 : 		 Использует ли лидер MEGADETH Т.О.М.?

27 дек 2021 : 		 Фрагмент нового трека MEGADETH

21 дек 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о неприятной шутке жены на день рождения

17 дек 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры

9 дек 2021 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я мог бы сделать видео того, чему научился у членов MEGADETH»

8 дек 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH уже почти

7 дек 2021 : 		 Первая раскраска MEGADETH

3 дек 2021 : 		 Крипта от MEGADETH

26 ноя 2021 : 		 Является ли "Youthanasia" самой личной песней для лидера MEGADETH?

22 ноя 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет весной

12 ноя 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о любимых соляках

4 ноя 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH

1 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH

30 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Таких музыкантов, как MARTY и KIKO, очень мало»

26 окт 2021 : 		 У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH

23 окт 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1990 года

21 окт 2021 : 		 Гитарист MEGADETH приглашает за кулисы

19 окт 2021 : 		 Музыканты PROTEST THE HERO и HAKEN исполняют MEGADETH

18 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH задул свечу

30 сен 2021 : 		 JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»

13 сен 2021 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

9 сен 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»

3 сен 2021 : 		 Обучающее видео от лидера MEGADETH

31 авг 2021 : 		 MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста
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JAMES LOMENZO пока остается с MEGADETH



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine подтвердил, что JAMES LOMENZO продолжит выступать с коллективом и примет участие во второй части тура "The Metal Tour Of The Year".

DAVE MUSTAINE Confirms JAMES LOMENZO Will Play Bass For MEGADETH On Second Leg Of 'The Metal Tour Of The Year'





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Jack of Diamonds


14 янв 2022, 17:38		так не интересно, не на постоянку же

olly71


14 янв 2022, 17:44		Он вроде сам не хочет на постоянку потому что у него есть работа в другой группе где ему очень комфортно . А так пришёл на турне отбомбил и получил свои бабки и не надо перед рыжим вести отчёт и подстраиватся под его хотелки.


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