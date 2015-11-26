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Megadeth

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7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»
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|||| 7 фев 2021

Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»



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В новом интервью британскому радио TotalRock Radio басист MEGADETH David Ellefson рассказал о планах группы на ближайшие месяцы:

«Мы работали над альбомом № 16, и только что доделали его. У нас впереди большой год турне — фестивали в Европе; большой "Metal Tour Of The Year" с LAMB OF GOD переносится на июль и август этого года; "Rock In Rio" в Бразилии — в сентябре. И всё это подтверждено, но зависит от того, что, к сожалению, COVID имеет право голоса в этом вопросе. Так что есть этот нерешённый третий фактор, который связан с пандемией, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы решить эту проблему. И то же самое с графиком релизов MEGADETH — мы в состоянии всё выпустить. Мы хотим, чтобы была возможность отправиться в путь и продвигать альбом. Нет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии и не ехать в тур в его поддержку. И если это означает, что мы должны немного всё отложить, чтобы это было наиболее эффективным для тура и поддержки, то я уверен, что будет принято именно такое решение... Если честно, в лагере MEGADETH почти еженедельно принимаются различные решения».

DAVID ELLEFSON On Upcoming MEGADETH Album: 'It Doesn't Make Sense To Drop A Brand New Record In The Middle Of A Pandemic'





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Санчез


7 фев 2021, 16:19		Я где т оичитал, что пандемия продлится еще 7 лет. правда или нет не знаю но бл...выпустите уже альбом и срите спокойно, и фанаты будут довольно, не понимаю я этих пердунов :" альбом выйдет только если концерты будут"...какие лол концерты. когда такая херня творится в мире

olly71


7 фев 2021, 16:30		Iron Maiden записали свой альбом ещё к концу 2019 ждут конца пандемии Helloween записали летом ппошлого года ждут . Теперь и эти . Ну 21 год будет наверняка без гастролей так что пусть ждут .

гладиатор


7 фев 2021, 16:59		"Я где т оичитал, что пандемия продлится еще 7 лет."

Вообще, план переформатирования мира рассчитан до 30 года. Через два года будет следующая "пандемия" в "десятки раз хуже этой" . Её уже анонсировал Билл Гейтс, думаю, ему нет смысла врать. Так что лучше бы Меге выпускать альбом сейчас, но тут хозяин - барин.

kircore


7 фев 2021, 17:03		-Вообще, план переформатирования мира рассчитан до 30 года.

Зря всё-таки в дурке Интернетом дают пользоваться.

KillTimer


7 фев 2021, 18:55		Ну ребята,
нельзя же так вырывать из контекста!

Nepalcev


7 фев 2021, 19:44		Вполне ожидаемо и резонно.

CosmicBear


7 фев 2021, 19:57		Уважаемые пользователи, вы обратите внимание на эту ватагу интервьюеров. Это же уму непостижимо, какое громадное количество интервью можно записать, если каждый из интервьюеров возьмёт интервью у каждого из часто интервьюирующих артистов. Практически в каждой новости на сайте появляется какой-нибудь новый интервьюер. Обсмотрятся своих Познеров с Дудями, и берут друг у друга интервью.

Reflection


7 фев 2021, 20:05		"Нет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии и не ехать в тур в его поддержку."

Смешная фраза на фоне того, сколько песен с новых альбомов группа добавляет в свои сет-листы.

b sabbath d


7 фев 2021, 23:00		Пускай надевают тапки, сидят по домам и лабают карантиные видосы, делая для общественности акустические версии тех загадочных композиций, которые вошли в неизданный пока альбом. Вот потеха будет.


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