Басист MEGADETH : «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»



В новом интервью британскому радио TotalRock Radio басист MEGADETH David Ellefson рассказал о планах группы на ближайшие месяцы:



«Мы работали над альбомом № 16, и только что доделали его. У нас впереди большой год турне — фестивали в Европе; большой "Metal Tour Of The Year" с LAMB OF GOD переносится на июль и август этого года; "Rock In Rio" в Бразилии — в сентябре. И всё это подтверждено, но зависит от того, что, к сожалению, COVID имеет право голоса в этом вопросе. Так что есть этот нерешённый третий фактор, который связан с пандемией, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы решить эту проблему. И то же самое с графиком релизов MEGADETH — мы в состоянии всё выпустить. Мы хотим, чтобы была возможность отправиться в путь и продвигать альбом. Нет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии и не ехать в тур в его поддержку. И если это означает, что мы должны немного всё отложить, чтобы это было наиболее эффективным для тура и поддержки, то я уверен, что будет принято именно такое решение... Если честно, в лагере MEGADETH почти еженедельно принимаются различные решения».













