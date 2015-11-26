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Megadeth

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15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

10 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»

9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

30 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме

24 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

16 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 авг 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»

3 авг 2020 : 		 Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо

2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

1 авг 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»

29 июл 2020 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»

27 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

22 июл 2020 : 		 Пазлы MEGADETH выйдут осенью

21 июл 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»

19 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

2 июл 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле

23 июн 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»

17 июн 2020 : 		 MEGADETH записывают 18 песен

14 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

10 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

8 июн 2020 : 		 MEGADETH записали бас и ударные

3 июн 2020 : 		 MEGADETH довольны новым материалом

1 июн 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»

28 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»
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Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»



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В рамках беседы с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом, который занимает промоушном книги "Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece", он рассказал о создании пластинки, ставшей классикой:

«Боже, наш образ жизни в то время был просто ужасен. Нам было негде жить. Мы где-нибудь останавливались на некоторое время, а потом уезжали в другое место. Мы частенько занимались самозахватом и подобными вещами. Я знаю, что это заставило многих людей по-настоящему беспокоиться за нас. Но я знал, чем хотел заниматься. У меня были планы. Я собирался сделать "Rust In Peace" несмотря ни на что. И я не думал, что в итоге всё выйдет так круто, потому что мы отправились в студию SBK и начали записывать альбом, потом мы поехали в студию EMI и записывали его уже там, а затем мы наконец-то оказались там, где в итоге всё сделали — в студии [поп-дуэта] CAPTAIN & TENNILLE [Rumbo Recorders] в Канога-Парке».

MEGADETH





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