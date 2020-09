сегодня



Лидер MEGADETH : «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»



В рамках беседы с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом, который занимает промоушном книги "Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece", он рассказал о создании пластинки, ставшей классикой:



«Боже, наш образ жизни в то время был просто ужасен. Нам было негде жить. Мы где-нибудь останавливались на некоторое время, а потом уезжали в другое место. Мы частенько занимались самозахватом и подобными вещами. Я знаю, что это заставило многих людей по-настоящему беспокоиться за нас. Но я знал, чем хотел заниматься. У меня были планы. Я собирался сделать "Rust In Peace" несмотря ни на что. И я не думал, что в итоге всё выйдет так круто, потому что мы отправились в студию SBK и начали записывать альбом, потом мы поехали в студию EMI и записывали его уже там, а затем мы наконец-то оказались там, где в итоге всё сделали — в студии [поп-дуэта] CAPTAIN & TENNILLE [Rumbo Recorders] в Канога-Парке».













+0 -0



просмотров: 214