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*Йе в BURZUM 47
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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Megadeth

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29 янв 2024 : 		 MEGADETH три раза отыграют в Аргентине

13 янв 2024 : 		 KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH: «Люди, у которых нет детей, не поймут»

11 янв 2024 : 		 KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH

23 дек 2023 : 		 Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попасть из пункта А в пункт Б, не потратив кучу денег»

19 дек 2023 : 		 Фигурка MEGADETH зимой

16 дек 2023 : 		 Лидер MEGADETH готов претендовать на место в Голос 80+

7 дек 2023 : 		 Новые NFT от MEGADETH

30 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Концептуальный альбом не про меня»

30 ноя 2023 : 		 KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH

22 ноя 2023 : 		 Новый гитарист MEGADETH готов зажигать

21 ноя 2023 : 		 MEGADETH смогут и без Kiko

20 ноя 2023 : 		 KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH

13 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH официально дед

11 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине

17 окт 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет "Take No Prisoners"

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

9 окт 2023 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»

8 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...»

7 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH хвалит новенького

2 окт 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

1 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участниками

30 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников

27 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»

23 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

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19 сен 2023 : 		 Нереализованное демо Ника Менцы
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MEGADETH три раза отыграют в Аргентине



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После продолжающегося ажиотажа вокруг выступления MEGADETH в Буэнос-Айресе, группа добавила третью дату на 15000-ой Movistar Arena — концерты пройдут, 13, 14 и 16 апреля:

«Аргентинские фанаты! Мы были настолько потрясены той любовью, которую вы проявили к нам на первых двух аргентинских датах Crush The World Tour, что добавили еще и третий концерт, который состоится 16 апреля. Билеты уже в продаже!»

Argentina fans, you all have been asking and we heard youвЂ¦ WeвЂ™re excited to announce that we will be bringing a third show from the #CrushTheWorldTour to you on April 16th. Tickets go on sale Wednesday at 10am local! https://t.co/B2L1a3NdBZpic.twitter.com/q0DO2n9r6s








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