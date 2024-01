сегодня



MEGADETH три раза отыграют в Аргентине



После продолжающегося ажиотажа вокруг выступления MEGADETH в Буэнос-Айресе, группа добавила третью дату на 15000-ой Movistar Arena — концерты пройдут, 13, 14 и 16 апреля:



«Аргентинские фанаты! Мы были настолько потрясены той любовью, которую вы проявили к нам на первых двух аргентинских датах Crush The World Tour, что добавили еще и третий концерт, который состоится 16 апреля. Билеты уже в продаже!»









Argentina fans, you all have been asking and we heard you… We’re excited to announce that we will be bringing a third show from the #CrushTheWorldTour to you on April 16th. Tickets go on sale Wednesday at 10am local! https://t.co/B2L1a3NdBZ pic.twitter.com/q0DO2n9r6s









