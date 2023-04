сегодня



DAVID ELLEFSON: «За моим увольнением из MEGADETH стояли личные обиды Dave'a»



Барон Силенда DAVID ELLEFSON в недавней беседе с The Metal Circus поговорил о том, что он постоянно ассоциируется с MEGADETH, несмотря на свои новые проекты KINGS OF THRASH и DIETH, и о том, как он к этому относится:



«Я всегда буду известен благодаря своей работе в MEGADETH. Но то, что меня нет в MEGADETH, — это не мой выбор. [Смеётся]. Я думаю, что люди ценят то, что я продолжаю заниматься музыкой, по крайней мере, судя по тому, что я вижу. Не то чтобы я ушёл из группы и сказал: "Пошёл ты. Я ухожу". Потому что если бы я так поступил, а потом попытался бы создать новую группу, люди бы сказали: "Да пошёл ты, Ellefson. Ты покинул нашу любимую группу. Пошёл ты. Нам всё равно". Люди знают, что это было не моё решение — я бы так не поступил.



И я не злюсь на прошлое. Я не проявляю неуважения. Я не просто закрыл дверь в MEGADETH, сказал "пошёл ты" и перешёл к чему-то другому; я так не делал. Я всегда буду представителем этой группы, этих песен и этой музыки, потому что я часть этого. Так что я считаю, что в этом и заключается разница. Я считаю, что отношусь к ней с уважением, несмотря на то, как было обставлено моё увольнение. Я знаю, что я не просто уважительно к ней отношусь. Уверяю вас, многие другие не сделали бы этого [смеётся], но я поступил именно так. В то же время есть новая музыка. Есть путь вперёд. И я не собираюсь жить своим прошлым, своей славой прошлых дней.



Послушайте, я могу просто уйти и больше не заниматься музыкой — если честно, это так. И бывают дни, когда я думаю об этом и решаю: "Да, к чёрту всё это дeрьмo. Может, мне стоит просто остановиться, избавиться от всех своих гитар и на этом закончить". Я к тому, что и правда бывают дни, когда я думаю об этом. Но потом я встряхиваюсь, беру в руки свой инструмент и начинаю играть. Так что это естественный инстинкт — хотеть играть. Вот почему существует ещё одна группа David'a Ellefson'a. Это потому, что я увлечён этим процессом, я честен и искренен. Я не заставляю себя что-то делать. Я точно не делаю это ради денег. Все эти группы, бл$$ь, стоят мне денег. Я вкладываю в них свои собственные средства!»



На вопрос, считает ли он себя «жертвой ненужной криминализации» после того, как его уволили из MEGADETH в мае 2021 года, всего через несколько дней после того, как в Twitter были опубликованы сообщения сексуального характера и откровенные видеозаписи с участием басиста, он ответил:



«На сто процентов. На сто процентов, бл$$ь, на сто процентов. Всё, что с этим связано, было неправильно [смеётся]. Но ты можешь провести всю свою жизнь, пытаясь добиться справедливости, пытаясь идти по этому пути, и тебя всегда будет это преследовать. Вокруг меня было несколько хороших консультантов, но но в какой-то момент я понял: "Что случилось, то случилось. Просто нужно двигаться дальше". Жизнь проживают вперёд, а не назад... Прими своё дeрьмo и двигайся дальше. Что я и сделал. Тем вечером опубликовали это видео, о чём я не знал... Ну что делать, твоё же дeрьмo всплыло, не так ли? Ну ладно, чёрт с ним. Живи дальше. И не нужно сидеть и пытаться вернуться назад и сделать какой-нибудь финт, звонить пиарщикам или придумывать что-то ещё. Потому что некоторые люди хотели сделать именно это. Но я сказал: "К чёрту всё это". Что есть, то есть. Просто, бл$$ь, признай это и двигайся дальше. И я бы хотел думать, что это честнее всего, просто "признать свои обосратушки и двигаться дальше"... Пусть эта ситуация поможет тебе стать лучше, а не просто сидеть и ненавидеть всех».



На вопрос о том, возвращается ли он к тому, что произошло, и считает ли он свой поступок «плохим», Ellefson ответил:



«Прежде всего я имею право на личную жизнь, и я никому ничего не сделал — точка. И это только основа. А некоторые люди хотели причинить мне настоящую боль. И я не хочу продолжать копаться в этом, потому что сейчас мы делаем то самое, о чём я говорю, а именно не копаемся в этом. Мы ушли от этого. Это то, что есть, оно было тем, чем было, и я, конечно, поставил перед собой цель доказать, чем это не было. И я выбрал этот путь.



Я считаю, что общая картина заключается в следующем... Потому что я сразу же... Слушайте, я пришёл и сказал: "Всё так, как есть. Извините. Это позор". Но тот факт, что меня отстранили от моей группы, совершенно очевиден... Я полагаю, люди понимают, что [объявление о моём увольнении] было подписано лично [лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом]... За этим стояли другие обиды и другие проблемы. И я думаю, что так всё и прояснилось... И, опять же, я сделал всё возможное, чтобы попытаться починить этот забор и исправить ситуацию, но он не захотел ничего об этом знать. Поэтому что есть, то есть.



Последние два года я не ходил вокруг и не говорил: "пошёл ты" и "та-да-да-да-да-да". Если что, я желаю тебе всего хорошего. Продолжай жить своей жизнью. Если это то, что есть, то лучше идти разными путями».



На вопрос, стал ли он сейчас счастливее, чем был раньше, Ellefson ответил:



«Да, намного. И вообще, если не считать наших с тобой разговоров об этом, я даже не думаю больше о MEGADETH. Я на самом деле не думаю — я не вспоминаю о них. Для меня всё это мертво, если честно.



Я не был несчастен раньше. Я знал, на что шёл, когда вернулся в MEGADETH. Я знал, на что иду в 2010 году, поэтому я согласился вернуться только на один месяц и провести юбилейный тур "Rust In Peace". И по сути, я спас положение, потому что у них не было басиста, и они были готовы играть исполнять "Rust In Peace". И тогдашний барабанщик MEGADETH Shawn Drover, который недавно подвергся довольно дерьмовой атаке со стороны одного известного нам человека, поступил правильно, приведя меня в MEGADETH. Это был правильный шаг для группы, для наследия, для фанатов, для "большой четвёрки", для всего, что её окружает. Shawn Drover — настоящий герой MEGADETH. И он вернул меня обратно. Я согласился поработать месяц. Всё прошло хорошо, и мы договорились поехать в Южную Америку. Всё прошло хорошо. Мы договорились продолжать, и мы проводили по одному туру за раз. И так продолжалось ещё 11 лет. Так что, несмотря на то, что в последнее время часто говорят о том, что меня не стоило возвращать... Очевидно, стоило, и, очевидно, мне вообще не стоило оттуда уходить. И те два раза, когда я не был там, были не по моей вине. Первый раз уход был из-за финансовых разногласий, а второй раз был явно из-за чего-то гораздо большего — личных обид и неприязни ко мне. Но, несмотря на это, я знал, во что вступаю. И у нас было много хороших периодов. Было много радости в течение 11 лет, после того как я вернулся. Не так много в последние годы. Последние пару лет были довольно дерьмовыми и довольно трудными, особенно в попытке записать этот альбом [альбом MEGADETH 2022 года "The Sick, The Dying... And The Dead!"]. Было совершенно ясно, что меня никто не приглашал. Мне не были рады. Очевидно, что Dave не хотел, чтобы я был частью этой истории, этого альбома. И я знал это. Так что, повторюсь, я уже большой мальчик. Я понял. Я вижу всё. Поэтому, когда меня уволили, это было что-то из серии: "Ну хорошо. Двигайся дальше". Вот почему я не испытываю горечи по этому поводу. Всё закончилось не так, как я думал, но ладно. С MEGADETH снова покончено. Ну и что теперь? Двигаться дальше. Так что я уже однажды проходил этот путь.



Кажется, что для внутри себя я всегда знал, когда вернулся в группу, что не надо искать здесь своего счастья. Наслаждайся этим. Будь благодарен за это. Всё закончится. Ты просто не знаешь, когда и как, но однажды это закончится, и это случилось. И когда это случилось, я смог отойти от всего этого и отдалиться от — опять же — дерьмовых людей, которые делали дерьмовые вещи со мной, и просто забыть обо всём и двигаться дальше. Поэтому я считаю, что сейчас в моей жизни гораздо больше радости. Я создаю музыку, которая мне нравится, с людьми, которые мне нравятся. Я в восторге от этого!»







