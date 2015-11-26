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Уроки от лидера MEGADETH



Видео того, как лидер MEGADETH Dave Mustaine учит исполнять композицию "Symphony Of Destruction", доступно ниже. Съемки были сделаны в апреле 2018 года в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp, Los Angeles, California.







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