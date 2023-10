сегодня



Барабанщик MEGADETH исполняет "Take No Prisoners"



Канал The MEINL Cymbals YouTube опубликовал видео исполнения барабанщиком MEGADETH DIRK'ом VERBEUREN'ом композиции "Take No Prisoners"







