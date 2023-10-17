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Megadeth

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30 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников

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7 сен 2023 : 		 MEGADETH выступили с временным участником

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|||| сегодня

Барабанщик MEGADETH исполняет "Take No Prisoners"



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Канал The MEINL Cymbals YouTube опубликовал видео исполнения барабанщиком MEGADETH DIRK'ом VERBEUREN'ом композиции "Take No Prisoners"




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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17 окт 2023
olly71
Барабанщик MEGADETH исполняет песню MEGADETH . А в чём неожиданность ? вот если бы Барабанщик MEGADETH исполнил песню Надежды Кадышевой вот это была бы новость . А так из серии В январе в Сибири пошёл снег .... ого !!!!
17 окт 2023
father
olly71, неожиданность в том, что за 7 лет Дирк всё ещё не стал "бывшим барабанщиком Megadeth"

просмотров: 362

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