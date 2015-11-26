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Лидер MEGADETH еще снизил цену на дом



Лидер MEGADETH Dave Mustain скинул еще 325 000 долларов за свое поместье в Fallbrook, California. первые на рынке оно было выставлено в октябре 2015 за 5.375 миллиона долларов, а сейчас стоимость составляет 2,325,000 миллиона долларов.











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