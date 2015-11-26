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Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии



Барабанщик MEGADETH Dirk Verbeuren поговорил с подкастом "Everblack" о новом альбоме. Для Dirk'a, который присоединился к группе четыре года назад, эта работа станет первой в составе MEGADETH.



Он сказал:



«Я получил привилегию проводить много времени с группой в дороге в течение последних четырёх лет; мы много гастролировали с 2016 по 2019 годы. Так что я как следует узнал ребят и знаю, что работает, а что нет, я знаю разные партии предыдущих трёх барабанщиков, которые внесли свой вклад в каждую песню. Сначала, конечно, у меня не было много времени, чтобы досконально разобраться в некоторых вещах, но со временем я вник во все барабанные партии; например, вещи Gar Samuelson'а довольно замысловаты. Так что мне действительно нужно было впитать всё это и сыграть всё вживую. И Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] иногда добавлял песни в сет-лист, приговаривая: "О, хорошо. Теперь мы сделаем это". Просто посмотреть, как это работает.



Что касается записи, я считаю, что было здорово получить такой опыт и иметь возможность собрать всё это вместе, смешать с моими собственными ощущениями и моим собственным влиянием, и я думаю, вы услышите это на альбоме. Все эпохи MEGADETH представлены так или иначе в барабанных партиях, как мне кажется».



Относительно того, каково было работать с Mustaine'ом в студии, Verbeuren сказал следующее:



«С ним очень круто работать. Должен сказать, что у него до сих пор возникает это юношеское воодушевление, когда случается что-то крутое — когда ему нравится рифф или барабанная сбивка, или что-то в этом роде. Так что и ты напитываешься всем этим. На самом деле я записывал барабаны вместе с David'ом Ellefson'ом, играющим на басу, — это было в конце мая, начале июня этого года — и Dave, конечно же, был там всё это время. И там присутствовала поистине хорошая энергия. Это было действительно продуктивно. Мы экспериментировали, пробовали разные вещи. Не всегда получалось, но он действительно поощрял нас делать то, что мы делаем, и доверял нам сыграть партии по-своему. Я имею в виду, мы все написали кое-что для записи — например, я написал песню и некоторые риффы, потому что я тоже играю на гитаре. Некоторые из этих вещей в итоге были записаны; я не знаю, появятся они на альбоме или нет. Происходит много крутых вещей, так что я действительно почувствовал, что это творчески интересный процесс».













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