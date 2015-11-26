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Megadeth

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10 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»

9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

30 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме

24 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

16 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 авг 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»

3 авг 2020 : 		 Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо

2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

1 авг 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»

29 июл 2020 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»

27 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

22 июл 2020 : 		 Пазлы MEGADETH выйдут осенью

21 июл 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»

19 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

2 июл 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле

23 июн 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»

17 июн 2020 : 		 MEGADETH записывают 18 песен

14 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

10 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

8 июн 2020 : 		 MEGADETH записали бас и ударные

3 июн 2020 : 		 MEGADETH довольны новым материалом

1 июн 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»

28 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»

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MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»



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MARTY FRIEDMAN решил также поделиться информацией, почему не состоялся реюнион состава MEGADETH, записавшего классическую пластинку "Rust In Peace":

«Моей основной целью было получить удовольствие от процесса, но я не хотел получать меньше денег, чем я уже получал, делая это. Я уже более десяти лет жил в Японии и построил там успешную карьеру. Я делал деньги не только для себя, но и для моего менеджмента и окружения. Мой менеджер со мной уже пятнадцать лет.

Всё было хорошо и солидно в профессиональном плане, и когда вдруг поступило предложение снова оказаться в MEGADETH, то если бы я не проиграл в деньгах, я был готов его принять. Но я, конечно же, не собирался проигрывать, присоединяясь к группе, которая, честно говоря, в тот момент не казалась мне той, что может мне что-то дать в музыкальном отношении. Пара участников недавно ушла, а в плане музыки я давно ничего от них не слышал и не был в курсе, делали ли они хоть что-то, и насколько они релевантны в музыкальном бизнесе. Не было похоже, что MEGADETH на слуху, по крайней мере, не в Японии. Я же уже был в ситуации, когда люди перестали воспринимать меня как кого-то из MEGADETH и начинали говорили о том, что я делал в Японии».

По словам Friedman'a, отчасти причиной, по которой он отказался от воссоединения MEGADETH, стало то, что группа, в основном, воспринимается как сольный проект Mustaine'a, участники которого приходят и уходят после каждой пары альбомов:

«Если бы это было больше похоже на группу, а не на вечеринку с Dave'ом Mustaine'ом в роли главного босса, я бы мог подумать о том, чтобы пойти на такой шаг. Но в конце концов MEGADETH — это слишком много Mustaine'a, потому что именно так он и создал этот проект. Я не чувствовал никакого товарищества, этой четвёрки бриллиантов, которыми являются BEATLES, KISS, METALLICA. Я ощущал, что буду просто ездить на гастроли, и это будет большим успехом Mustaine'a. Ну а если уж и идти на такой шаг, то какой смысл ещё и терять деньги? Я прекрасно себя чувствовал со своим материалом в Японии».

MARTY FRIEDMAN: Why Reunion Of MEGADETH




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Alex Chernyatinsky


10 сен 2020, 17:43		Ну вот, а говорили Мастейн врет. Все так и было - Марти запросил типа страховку, от размеров которой у Мастейна глаза полезли на рыжий веснушчатый лоб. Так что пусть Фридман дальше развлекает самураев своим околомузыкальным бредом.

НELLECTOR


10 сен 2020, 17:46		Ага.
Мегадет не на слуху, а этот анимэшник на слуху.

Sw0Rn


10 сен 2020, 17:54		Он прав конечно со своей колокольни, но есть еще такое понятие как "ради фанатов". Оно ему видимо совсем не знакомо))

Thrashcrow


10 сен 2020, 17:54		Этот анимэшник в Японии очень даже на слуху. Бред-не бред,но он делает то,что ему нравится и получает за это хорошие деньги.

НELLECTOR


10 сен 2020, 17:57		Григорий Лепс в России очень даже на слуху. Бред-не бред,но он делает то,что ему нравится и получает за это хорошие деньги.

Но с точки зрения мировой рок культуры - шёл бы он нахуй.

graillyc


10 сен 2020, 18:26		HELLECTOR, ну так вот у Григория Лепса никаких причин переходить в мегадет, все правильно

hansi_hrb


10 сен 2020, 19:13		Ради фанатов никто ничего не будет делать. Люди работают из за денег. А фанаты то такое. Муравьи рабочие) Ну и Марти прав конечно, нахер ему вписываться если выгоды нет, да и Мастейн человек говно с которым скорее всего находиться рядом можно только из за нужды. Забавно что вот про Металлику нет таких историй, не смотря на то, что Ларс и делец, и напстер нагнул. Но тем не менее, гондонами их не называют.

Aiming High


10 сен 2020, 19:22		Alex Chernyatinsky - Мастейн всегда отрицал,что были попытки реюниона,мол он якобы был изначально против,а не зажал бабла.И поливал помоями Ника Менцу,якобы тот был профнепригоден.Надо-же для работы с джазовым гитаристом виртуозом Крисом Поландом(до которого криворукому Мастейну,как до Китая раком) пригоден,а с довольно попсовым и примитивным материалом меги нет)
Вот в чем суть лжи.Вел с ними переговоры,и одновременно все отрицал обсирая обоих,пока Ник обо всем не рассказал)))

И сейчас - зачем ворошить прошлое,тревожить покойного Ника,нет-же Большой грязный рот никак не может успокоится.

olly71


10 сен 2020, 19:28		Ну так сравни сколько людей через Металлику прошло и сколько через Мегадет . У Металлики 3/4 состава 40 лет не менялось все притёрлись как сиамские близнецы .

Svarg_1349


10 сен 2020, 19:30		Фридман с самого начала не скрывал, что он с Мастейном играет только ради денег. Так как на момент прихода в группу он жил практически на улице, быстро поняв что его шреддер-валилово на пару с Беккером мало кому интересно в принципе, кроме самих таких же шреддеров. Поэтому, первый ушел к Мастейну, а второй к Дэвиду Ли Роту.

hansi_hrb


10 сен 2020, 19:58		Ну так сравни сколько людей через Металлику прошло и сколько через Мегадет . У Металлики 3/4 состава 40 лет не менялось все притёрлись как сиамские близнецы .
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Да я ж не бывших музыкантов имею ввиду. Все отзываются о Металлике хорошо, продюсеры, коллеги по жанру, даже Нюстед)


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