сегодня



MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»



MARTY FRIEDMAN решил также поделиться информацией, почему не состоялся реюнион состава MEGADETH, записавшего классическую пластинку "Rust In Peace":



«Моей основной целью было получить удовольствие от процесса, но я не хотел получать меньше денег, чем я уже получал, делая это. Я уже более десяти лет жил в Японии и построил там успешную карьеру. Я делал деньги не только для себя, но и для моего менеджмента и окружения. Мой менеджер со мной уже пятнадцать лет.



Всё было хорошо и солидно в профессиональном плане, и когда вдруг поступило предложение снова оказаться в MEGADETH, то если бы я не проиграл в деньгах, я был готов его принять. Но я, конечно же, не собирался проигрывать, присоединяясь к группе, которая, честно говоря, в тот момент не казалась мне той, что может мне что-то дать в музыкальном отношении. Пара участников недавно ушла, а в плане музыки я давно ничего от них не слышал и не был в курсе, делали ли они хоть что-то, и насколько они релевантны в музыкальном бизнесе. Не было похоже, что MEGADETH на слуху, по крайней мере, не в Японии. Я же уже был в ситуации, когда люди перестали воспринимать меня как кого-то из MEGADETH и начинали говорили о том, что я делал в Японии».



По словам Friedman'a, отчасти причиной, по которой он отказался от воссоединения MEGADETH, стало то, что группа, в основном, воспринимается как сольный проект Mustaine'a, участники которого приходят и уходят после каждой пары альбомов:



«Если бы это было больше похоже на группу, а не на вечеринку с Dave'ом Mustaine'ом в роли главного босса, я бы мог подумать о том, чтобы пойти на такой шаг. Но в конце концов MEGADETH — это слишком много Mustaine'a, потому что именно так он и создал этот проект. Я не чувствовал никакого товарищества, этой четвёрки бриллиантов, которыми являются BEATLES, KISS, METALLICA. Я ощущал, что буду просто ездить на гастроли, и это будет большим успехом Mustaine'a. Ну а если уж и идти на такой шаг, то какой смысл ещё и терять деньги? Я прекрасно себя чувствовал со своим материалом в Японии».











+5 -1



( 11 ) просмотров: 1589

