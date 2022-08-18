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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 45
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 31
*Новое видео BEHEMOTH 28
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
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Megadeth

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Лидер MEGADETH — о вкладе в сочинение других участников: «Это стало глотком свежего воздуха»



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Во время участия в последнем эпизоде подкаста "Appetite For Distortion" Dave Mustaine рассказал о процессе сочинения песен MEGADETH, в частности, о предстоящем альбоме группы, получившем название "The Sick, The Dying... And The Dead!", который выйдет 2 сентября на UMe. Он сказал:

«Для этого нет определённой формулы. Всё зависит от ситуации. Сейчас, когда Kiko и Dirk сочиняют музыку для MEGADETH, это стало глотком свежего воздуха. У нас появился вклад в сочинении песен от других участников группы, которые пишут в стиле MEGADETH, вместо того, чтобы сочинять музыку, которая не была похожа на MEGADETH, и пытаться заставить её звучать как надо, но так не получается.

Все мои усилия были направлены на то, чтобы создать благоприятную рабочую атмосферу для всех и прислушиваться к их идеям. На этот раз мы собрались вместе и занялись предварительной подготовкой, слушая риффы и песни, и они начали компоноваться, как LEGO. В песне так много частей — есть куплеты и припевы, есть части перед припевами, есть мостики, есть средние части, есть ведущая часть. Обычно ведущая часть похожа на припев или на куплет. Это может быть куплет плюс что-то ещё или куплет, но немного упрощённый. Я обнаружил, что, например, в "Symphony Of Destruction" ведущая секция была очень похожа на один из других риффов в песне. Так что нет реально работающего универсального способа сложить всё это воедино».




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18 авг 2022
Z
Zoran9999
Да Елевзон ужо нам рассказал как там делался этот альбом...! Как говорится по старой схеме)))
Like!2

просмотров: 734

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