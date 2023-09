сегодня



Видео с выступления MEGADETH



Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось 21 сентября в The Colosseum at Caesars Windsor, Windsor, Ontario, Canada, доступно для просмотра ниже:



01. Hangar 18

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Angry Again

04. Wake Up Dead

05. Sweating Bullets

06. Dystopia

07. A Tout Le Monde

08. Trust

09. Tornado Of Souls

10. Symphony Of Destruction

11. We'll Be Back

12. Peace Sells



Encore:



13. Holy Wars… The Punishment Due







