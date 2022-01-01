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Профессиональное видео с выступления MEGADETH



Профессиональное видео с выступления MEGADETH, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01:37 Hangar 18

06:55 Dread And The Fugitive Mind

11:24 The Threat Is Real

16:53 Angry Again

20:33 The Conjuring

26:17 Sweating Bullets

31:42 Conquer Or Die

34:55 Dystopia

40:00 A Tout Le Monde

44:59 Trust

50:20 Symphony Of Destruction

54:09 Peace Sells

1:00:24 Holy Wars







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