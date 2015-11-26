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Megadeth

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Гитарист MEGADETH: «Мы молимся перед выходом на сцену каждый вечер»



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В новом интервью для "The Blairing Out With Eric Eric Blair" Kiko Loureiro из MEGADETH спросили, как христианские воззрения David'a Ellefson'a и Dave'a Mustaine'a влияют на их работу в группе.

46-летний бразильский гитарист, который присоединился к MEGADETH в 2015 году, ответил следующее:

«Ну, по-разному. Уважение… Во многих отношениях… Мы молимся перед выходом на сцену каждый вечер, чего я никогда не видел за всю свою карьеру. Я не ожидал этого от MEGADETH. Когда я был подростком и слушал MEGADETH, я не думал, что перед выходом на сцену мы будем молиться. Но это очень хорошо, потому что на гастролях иногда тяжело — в разных странах и в разных ситуациях. Поэтому всегда хорошо, когда есть эти две-три минуты только для группы, и можно сказать что-то важное для этого вечера».

Mustaine говорил о «духовности» во время интервью 2016 года, рассказав радиоведущему на Гавайях Дейву Лоуренсу:

«Многие люди верят, что я глубоко религиозен, потому что я сказал, что стал христианином. Поэтому позвольте мне просто сказать, что религия для людей, которые боятся попасть в ад, а духовность — для таких людей, как я, которые побывали там. И я говорю, что существует целый духовный мир... Есть хорошее и плохое во всём и во всех вещах».

Эти комментарии перекликаются с тем, что Mustaine сказал три года назад в беседе с Nashville Scene:

«Я не думаю, что моя вера имеет какое-либо отношение к моей лирике. Я стараюсь, чтобы религия никак не влияла на неё. Честно говоря, я не верю в религию. У меня личные отношения с Богом и Христом, и это всё. Я никому ничего не навязываю — это личное. Я оставляю всё как есть. Dave [Ellefson] более открыт в этом отношении».



MEGADETH




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

alex i spy


2 апр 2019, 19:47		может им в иудаизм?


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