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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Megadeth

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MEGADETH в "Trunk Nation L.A. Invasion"



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MEGADETH приняли участие в программе "Trunk Nation L.A. Invasion", где были исполнены три композиции — "Holy Wars", "We'll Be Back" и "Symphony Of Destruction".

Amazing time last night with @Megadeth for an exclusive #TrunkNation performance & interview at the LA studio. Will premiere this Wed 3-5P ET @SIRIUSXM Faction Talk 103. Video & audio on the app. Thx @DaveMustaine@KikoLoureiro@BassiusMaximus@VerbeurenDirkpic.twitter.com/7qnwuaFct0






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