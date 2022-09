сегодня



MEGADETH в "Trunk Nation L.A. Invasion"



MEGADETH приняли участие в программе "Trunk Nation L.A. Invasion", где были исполнены три композиции — "Holy Wars", "We'll Be Back" и "Symphony Of Destruction".









Amazing time last night with @Megadeth for an exclusive #TrunkNation performance & interview at the LA studio. Will premiere this Wed 3-5P ET @SIRIUSXM Faction Talk 103. Video & audio on the app. Thx @DaveMustaine @KikoLoureiro @BassiusMaximus @VerbeurenDirk pic.twitter.com/7qnwuaFct0





