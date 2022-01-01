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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Megadeth

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7 дек 2022 : 		 Архивы Ника Менцы

6 дек 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

23 ноя 2022 : 		 JAMES LOMENZO: «Я рад, что David вернулся в MEGADETH в 2010»

22 ноя 2022 : 		 Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна выступать

18 ноя 2022 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH

17 ноя 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад, что претендует на Грэмми

2 ноя 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

30 окт 2022 : 		 Гитарист MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен

21 окт 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

17 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года

13 окт 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка!»

9 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Если мой тыл никто не прикрывает, то зачем мне это?»

7 окт 2022 : 		 Гитарист MEGADETH заявил, что у него отличные отношения с DAVE'ом MUSTAINE'ом

4 окт 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — об атмосфере в MEGADETH

3 окт 2022 : 		 Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFIELD'ом

1 окт 2022 : 		 Документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH выйдет в 2023 году

28 сен 2022 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH считает, что понимает Dave'a

26 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»

25 сен 2022 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Soldier On!"

22 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Играть в команде просто класс!»

21 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

20 сен 2022 : 		 Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE'а MUSTAINE'a на их проект

19 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION

18 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о рождении текстов

17 сен 2022 : 		 Новые NFT от MEGADETH
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Архивы Ника Менцы



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Первый ролик из серии "Menza Mega Video Vault", ведущим которого является вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza, доступен ниже.

NICK MENZA - Premier Episode Of




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