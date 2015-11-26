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MEGADETH : «Аспекты личной жизни только в руках басиста»



Группа MEGADETH опубликовала официальное заявление относительно событий, связанных с дзюба-акцией басиста группы:



«Мы в курсе недавних заявлений относительно David Ellefson и внимательно следим за развитием событий.



Что касается творчества и бизнеса, мы все хорошо знакомы друг с другом. Однако, очевидно, что есть аспекты личной жизни David'а, и они только в его руках.



По мере развития ситуации важно, чтобы все мнения были услышаны открыто и с уважением. Мы с нетерпением ждем, когда откроется вся правда».













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