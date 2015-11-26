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Megadeth

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11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»

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10 май 2021 : 		 Басист MEGADETH запустил канал

1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

7 апр 2021 : 		 Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом

4 апр 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»

1 апр 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

29 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

23 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH

22 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы

22 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

15 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

5 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

2 мар 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

28 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»

27 фев 2021 : 		 В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия

15 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов

12 фев 2021 : 		 Вокалист MEGADETH в студии

7 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»

28 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»
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|||| сегодня

MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»



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Группа MEGADETH опубликовала официальное заявление относительно событий, связанных с дзюба-акцией басиста группы:

«Мы в курсе недавних заявлений относительно David Ellefson и внимательно следим за развитием событий.

Что касается творчества и бизнеса, мы все хорошо знакомы друг с другом. Однако, очевидно, что есть аспекты личной жизни David'а, и они только в его руках.

По мере развития ситуации важно, чтобы все мнения были услышаны открыто и с уважением. Мы с нетерпением ждем, когда откроется вся правда».

MEGADETH Comments On Leak Of





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КомментарииСкрыть/показать 15 )

R0ck_N_R0lla


11 май 2021, 16:39		точнее в руке

olly71


11 май 2021, 16:53		Решили не пороть горячку и выждать дальнейшего развития событий а уже потом принимать какое то решение . Ну что ж мудро.

Svarg_1349


11 май 2021, 17:16		Уважуха.

Санчез


11 май 2021, 17:46		Все правильно

SnakeZ


11 май 2021, 17:56		Но в инстаграмме отпишемся.. ну так на всякий случай.
В данном случае это заявление в духе - наша хата с краю, если что - быстро соскочим.
Лучше бы поддержали товарища.

Darkside.ru Member

Starbreaker


11 май 2021, 17:59		Когда же вы уже осознаете, что в большей части хоть более-менее успешных групп, приносящих стабильные деньги, нет никакого товарищества в ущерб деловым отношениям)

Rutger


11 май 2021, 18:01		Интересно, если когда-нибудь с них снимут поводок и разрешат туры, к тому моменту сколько еще музыкантов будет выбито отменой и скольким посчастливится остаться в текущем статусе.

balamut75


11 май 2021, 18:12		каждый дрочит так как хочет будь он Дзюба или басист легендарной группы но он идиот в том что туда вплёл несовершеннолетнюю.Сомневаюсь что у него нет денег снять шлюху,к нему думаю и бесплатно тёлки готовы запрыгнуть в кровать,но тут явно попахивает извращением.Сто пудово у него с головою беда.

olly71


11 май 2021, 18:13		SnakeZ Megadeth 'сегодня это не гаражная панк групка обрыганов это серьёзное бизнес предприятие которое ежегодно зарабатывает миллионы долларов и от него финансово зависит много народу. И всё это должно работать как часы независимо от того кто и где дрочит. Поэтому если что то будет мешать нормальной работе этого механизма то отпишутся и от инстаграма и вообще от всего . Тоже мне обида 14 летней блондинки - он от меня в инстаграме отписался - всё война на веки )))))))))))))

Darkside.ru Member

Blindman


11 май 2021, 18:46		olly71: можно долго про отписки от инсты смеяццо, но вот тут свежее есть... Вратаря Германии на ЧМ по хоккею не берут за то, что тот поставил в инсте лайк под статьей, проводящей параллели между Клинтон и Гитлером. Так что будучи в оплотах демократии крайне осторожно суйте свои лайки....

olly71


11 май 2021, 18:53		Blindman Вот поэтому я в своём аккаунте в ВК что то писал последний раз года 2 назад . Я бы его удалил давно но через него удобней заходить в АВИТО И Юлу . И я даже не знаю сколько у меня там сейчас в друзьях кто отписался а кто подписался . А для кого то это смысл жизни ...

CosmicBear


11 май 2021, 19:19		olly71, заходи с помощью gmail, вообще головная боль отпадёт.

BlackHat


11 май 2021, 19:45		Как бы Дэвида не "отменили".

Akkolteus


11 май 2021, 20:18		Если старшой отменит джуниора, то и хрен с ним. Все равно вклада в материал по сути нет. Лишь бы альбом поскорей вышел.

Evil Dmitry


11 май 2021, 20:46		а Дэвид то еще ого-го. Оцените "оригинал". https://disk.yandex.ru/d/sGmhBbKGGZ79qA


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