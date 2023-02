сегодня



DAVID ELLEFSON заявил, что ранние вещи MEGADETH были написаны для маленьких площадок



В новом интервью для радиостанции WRIF David'a Ellefsona спросили, скучает ли он по большим концертам сейчас, когда он больше не в MEGADETH и его основным проектом является KINGS OF THRASH, в котором также участвует другой экс-участник MEGADETH, гитарист Jeff Young. Басист ответил:



«Всему найдётся место. Выступление на круизе ShipRocked в январе в составе THE STOWAWAYS было грандиозным. Это было похоже на выступление на арене среднего размера на палубе, потому что люди были собраны в три яруса, и это был отличный концерт. А потом мы стали играть клубах [с KINGS OF THRASH].



Я читал рецензию на концерт KINGS OF THRASH в Финиксе, и я думаю, что парень, написавший её, действительно попал в точку, сказав, что, увидев меня и Джеффа и услышав ранние песни MEGADETH в нашем исполнении, скажем, в клубе на пятьсот мест, он понял, что эти песни были написаны в те дни, когда MEGADETH были круты, и эти песни были написаны для исполнения именно на таких площадках. А когда группа стала более популярной, и мы начали играть на больших площадках, трэшевые вещи стали звучать не так хорошо, и поэтому мы начали замедлять темп некоторых песен в 1990-х, как в "Countdown To Extinction", "Youthanasia" и "Cryptic Writings", композиции начали немного меняться, чтобы соответствовать площадкам, на которых мы играли, и, конечно, радио...



"Cryptic Writings" стал для нас важной эпохой. Это был решающий фактор: "Будем ли мы продолжать делать только трэш-металл или мы немного изменим звучание, чтобы оставаться конкурентоспособными на фоне того, что происходило?" Мы говорили с менеджером IRON MAIDEN о том, чтобы он занялся делами группы в тот момент. И, то, что он сделал с IRON MAIDEN, хорошо сработало, потому что группа постоянно была на гастролях — тур, тур, тур — и именно так он построил свою работу с IRON MAIDEN. Но мы американская группа, и мы знали, что у нас совсем другая аудитория здесь, в Америке, и просто гастролировать за пределами США означало бы оставить всю эту территорию без внимания. Поэтому мы применили другой подход: мы наняли Бада Прагера, который в своё время был менеджером FOREIGNER, и поэтому имел представление о подобной музыке. А его партнёр Майк Рено был менеджером CORROSION OF CONFORMITY, и они были с нами в туре "Youthanasia". Так что мы приняли решение поддержать нашу фэн-базу здесь, в Америке.



Так что "Cryptic" стал тем альбомом, который помог нам сосредоточиться на американской аудитории. И эта пластинка хорошо разошлась по всему миру, она понравилась в Японии и Южной Америке. Так что это был определённо правильный шаг. Потому что, как вы знаете, 1990-е годы были немного сложными, когда появились гранж и NIRVANA. "Антирок-звезда убила рок-звезду", это был вызов. Мы были одной из групп, которые пережили это и перешли на другую сторону».







