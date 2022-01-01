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Видео полного выступления MEGADETH



Видео полного выступления MEGADETH, которое состоялось в рамках Sweden Rock Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Hangar 18"

"The Threat Is Real"

"Dread and the Fugitive Mind"

"Angry Again"

"Conquer or Die!"

"Dystopia"

"Sweating Bullets"

"The Conjuring"

"Trust"

"A tout le monde"

"Wake Up Dead"

"Symphony of Destruction"

"Peace Sells"

"Holy Wars... The Punishment Due"







+2 -1



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