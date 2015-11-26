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Megadeth

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14 авг 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»

3 авг 2020 : 		 Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо

2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

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22 июл 2020 : 		 Пазлы MEGADETH выйдут осенью

21 июл 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»

19 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

2 июл 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле

23 июн 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»

17 июн 2020 : 		 MEGADETH записывают 18 песен

14 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

10 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

8 июн 2020 : 		 MEGADETH записали бас и ударные

3 июн 2020 : 		 MEGADETH довольны новым материалом

1 июн 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»

28 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»

27 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Драйв-ин-концерты? Я — за!»

25 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

23 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

22 май 2020 : 		 Нереализованный трек от бывшего барабанщика MEGADETH

20 май 2020 : 		 Басист MEGADETH едет в Нэшвилл для записи нового альбома MEGADETH

17 май 2020 : 		 DIRK VERBEUREN о том, как оказался в MEGADETH

16 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мир концертов может измениться»
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Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»



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Фронтмен MEGADETH Dave Mustaine дал интервью изданию Metal Hammer, в котором рассказал о своей жизни, взглядах на мир и отношениях с людьми.

О навыках выживания:

«Я чувствовал, что то, что мы делали с METALLICA, было таким новым и бодрящим. Я жил самостоятельно с 15 лет. Каждый день вставал, играл на гитаре и продавал травку. Таково было моё существование. Иметь настоящую работу, играя музыку, да ладно... Однажды произошло то, чего как будто не должно было случиться, и я перешёл в режим консервации. Тогда и была создана MEGADETH, потому что у меня были навыки выживания с самого детства, а мои родители развелись. Мне хотелось бы думать, что благодаря созданию MEGADETH появилось много замечательной музыки, но я не думаю, что ей суждено было стать чем-то другим, потому что у нас четверых было так много индивидуальности».

О самом себе в METALLICA:

«Оглядываясь назад, я понимаю: если есть парень, который становится агрессивным, когда он напивается, и он пьян практически 24 часа в сутки 7 дней в неделю, то его присутствие рядом с тобой в течение всего дня, вероятно, не очень хорошо для ведения дел. Я бы сам выпер такого человека из METALLICA. У меня были проблемы с алкоголем, и это стоило мне работы и двух очень дорогих друзей. Но у меня не было плана "Б". Быть успешным музыкантом — это всё, чего я когда-либо хотел, и я не собирался позволить этой мечте умереть».

О ранних днях MEGADETH:

«Бывало, что много дней другие парни были угашены наркотой, лежали на полу в рвоте и обделавшиеся, а я думал: "Гламурная жизнь!", понимаете? Но на самом деле создание [альбома] "Peace Sells…" было гораздо приятнее для меня. Мы отправились в The Music Grinder, который находился в каком-то крутом модном районе, вокруг было много горячих цыпочек, хорошая бургерная через дорогу, крутая точка с хот-догами в конце улицы, а мы жили довольно скромно в то время. Если у нас хватало денег, чтобы приобрести герыч и хороший хот-дог, это был хороший день».

О трусах в интернете:

«Самое печальное — это трусость в интернете: люди, способные говорить всякое, сидя за клавиатурой, просто отрываются. Это действительно ранит многих музыкантов. Они не могут сказать, что они на самом деле чувствуют. Они должны действовать осторожно».

О своей книге:

«Когда я дописал свою книгу, я заплакал от счастья. Я пытался сделать её правдивой — даже если я виню себя в чём-то. Впервые в жизни я почувствовал, что меня поняли. В школе мне поставили кол по английскому, чтобы я мог сказать, что я автор бестселлера "Нью-Йорк Таймс"? Это невероятное чувство».

О выборах:

«В Америке мы ненавидим людей за то, как они голосуют. Ты можешь говорить что хочешь, ты имеешь право на своё мнение. У меня есть своё мнение, у тебя — своё. Типа: "Чувак, если мы зайдем в Макдональдс и ты возьмёшь Биг Мак, а я — четвертьфунтовый [вид бургера], я не буду ненавидеть тебя. Это твой выбор — почему всё по-другому, когда дело доходит до того, кто, по твоему мнению, должен управлять страной?»

О религии:

«После того, как тебя крестили как лютеранина и воспитывали как Свидетеля Иеговы, а потом ты увлёкся колдовством, чёрной магией и сатанизмом, что тебе делать дальше? Однажды я посмотрел на крест, и решил, что мне нечего терять. И с тех пор моя жизнь стала совершенно другой. В каком смысле? Ну, раньше, когда я злился, я нападал на людей. А теперь я порычу и сдерживаюсь».

О том, как он хотел бы, чтобы к нему относились:

«Я не хочу, чтобы моя ценность, уважение ко мне и моё значение оценивались благодаря группе. Я хочу, чтобы это зависело от того, что я сделал, и того, что я оставил позади, от того, каким я был мужем, отцом и другом».

О своих плохих качествах:

«Я перфекционист, и это плохо в каком-то смысле. Я слишком придирчив — думаю, это может свести с ума многих людей рядом со мной».



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Lord Iscariah


14 авг 2020, 15:13		Значит Рыжий признает, что Хэт ему навалял? Отлично

Thrashcrow


14 авг 2020, 16:15		Если он сам себя бы выпер,тогда почему он 30 лет подряд ныл,как подло с ним поступили?


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