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Megadeth

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18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

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20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

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29 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

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22 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы

22 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года
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Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH



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На днях Dave Mustaine объявил в эпизоде своей программы "The Dave Mustaine Show" на радио Gimme Radio, что басовые треки David'а Ellefson'а не будут использованы на новом полноформатнике MEGADETH:

«Я хочу поблагодарить вас за все тёплые слова и поддержку, пока мы готовимся к следующему туру и продолжаем поиски нового басиста. Мы делаем успехи. Работа над записью завершается, и через пару недель к нам придёт человек, который заменит бас-гитариста, который у нас был. Это должно произойти относительно быстро, потому что человек, с которым мы обсуждаем это, — звёздный басист. И я надеюсь, что сотрудничество продолжится и после записи. Или мы найдём кого-то до записи, кто станет нашим постоянным участником в будущем».

DAVE MUSTAINE Confirms DAVID ELLEFSON Will Not Appear On Upcoming MEGADETH Album





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

father


18 июн 2021, 21:20		Эх, а Эллефсон так расхваливал новый альбом

Санчез


18 июн 2021, 21:56		Рыжий теперь клоуном стал

hansi_hrb


18 июн 2021, 22:58		интересно почему фанаты не замутят флешмоб в поддержку дейва. Видать бразерс оф метал измельчали) А можно было такие акции замутить тематические, инстаграмм бы вздрогнул

CosmicBear


18 июн 2021, 23:26		"инстаграмм бы вздрогнул"

можно предположить, что это была бы за акция, если заменить "гнул" на "чнул" 😂

hansi_hrb


18 июн 2021, 23:30		Вот вот )))) И дейв понял бы что он не один в этом жестоком бушующем мире. Как говорится https://www.youtube.com/watch?v=b5drfq1lGH8


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