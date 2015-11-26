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Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH



На днях Dave Mustaine объявил в эпизоде своей программы "The Dave Mustaine Show" на радио Gimme Radio, что басовые треки David'а Ellefson'а не будут использованы на новом полноформатнике MEGADETH:



«Я хочу поблагодарить вас за все тёплые слова и поддержку, пока мы готовимся к следующему туру и продолжаем поиски нового басиста. Мы делаем успехи. Работа над записью завершается, и через пару недель к нам придёт человек, который заменит бас-гитариста, который у нас был. Это должно произойти относительно быстро, потому что человек, с которым мы обсуждаем это, — звёздный басист. И я надеюсь, что сотрудничество продолжится и после записи. Или мы найдём кого-то до записи, кто станет нашим постоянным участником в будущем».







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