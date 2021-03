сегодня



DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH



DAVID ELLEFSON в рамках программы "Waste Some Time With Jason Green" вспомнил об участии Kerry King'a в делах MEGADETH:



«К концу 83-го пришёл Kerry King, чтобы стать нашим вторым гитаристом. Тогда он уже был в SLAYER, а мы пытались найти вокалиста в команду. И я помню, что это был канун Нового года в 83-м, прослушивание ещё одного кандидата провалилось. Dave просто взял тексты песен и прикрепил их либо на стену, либо на микрофонную подставку, потом просто подошёл к нему, и мы начали играть. И я не помню, что это было, наверное что-то из "Chosen Ones" или "Looking Down the Cross", было нелегко играть и петь, но он справился. Мы остановились, и я просто сказал: "Чувак, это было чертовски потрясающе", а он посмотрел на меня и ответил: "Правда?". И его лицо такое красное, правильного дыхания у него ещё не было, плюс он пытался риффовать, играя эти сложные партии, и знаете, всё это просто поразило меня!



Я сказал: "Слушай, чувак, ты пишешь тексты, никто не проникнет внутрь этого персонажа, от имени которого ты поёшь, больше, чем ты". Ты ведь самый очевидный вариант. И было странно, что мы стали квартетом с Dave'ом, которого только что выгнали METALLICA, у микрофона, а ведь там он не был вокалистом. Он был своего рода фронтменом, насколько я понимаю. Между песнями он шутил со зрителями, но он был лид-гитаристом, а вокалистом был James Hetfield.



Так что мы дебютировали с группой в начале 1984 года в Сан-Франциско с Kerry King'ом на гитаре, Lee Rausch'ем на барабанах, мной и Dave'ом. Мы снова вернулись в апреле, отыграли в феврале и апреле 1984 года, после чего Kerry решил вернуться в SLAYER на постоянную основу, потому что он увидел, что аудитория для такой музыки здесь есть, — Область залива Сан-Франциско была святым Граалем. Kerry увидел это и сказал: "Теперь у меня есть видение для SLAYER"».







+2 -0



просмотров: 492