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Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попасть из пункта А в пункт Б, не потратив кучу денег»



Лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о финансовых реалиях гастролей в современном мире, отметив, что повышение цен на билеты является одним из последствий увеличения стоимости гастролей группы.



За последние несколько лет было много разговоров о том, что гастроли становятся всё более дорогими, причём настолько, что некоторые артисты утверждают, что заработать на турах практически невозможно, а другие даже вынуждены отменять ранее запланированные турне, поскольку расклад оказался не в их пользу.



Похоже, что даже исторические группы с устоявшейся аудиторией не минула чаша сия: недавно Mustaine рассказал в интервью "The SDR Show", что Megadeth тоже приходится уделять пристальное внимание своим гастрольным бюджетам. На вопрос о том, правда ли, что даже дни отдыха в туре теперь могут достигать стоимости в 50 000 долларов, Dave признался, что цифра довольно близка к истине:



«Происходит следующее: каждый человек, вне зависимости от того, работает он или нет, получает зарплату за день... Так что в туре именно такая ситуация.



У нас много людей: у нас есть осветитель, звукооператор, мониторщик. А потом мы двигаемся на сцену. Там у нас тоже куча людей. У нас есть барабанный техник, два гитарных техника, басовый техник, ещё один мониторщик.



А ещё есть люди за кулисами, есть водители автобусов, водители грузовиков, поставщики провизии, все эти ребята. Помимо этого есть отели, и нужны деньги, чтобы снять номера для всех этих людей. А ведь их нужно ещё кормить».



Всё это также влияет на цены на билеты, которые стали ещё одним предметом разногласий в музыкальном сообществе:



«Стоимость билетов всё время растёт, растёт и растёт. И многие люди смотрят на цену билета и думают: "Я не буду платить 75 баксов, чтобы увидеть этих ребят". И это несправедливо.



Даже если бы был выбор, сейчас всё обстоит именно так, если вы хотите посмотреть на живую группу. Потому что больше невозможно попасть из пункта А в пункт Б, не потратив кучу денег».







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