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Megadeth

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Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попасть из пункта А в пункт Б, не потратив кучу денег»



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о финансовых реалиях гастролей в современном мире, отметив, что повышение цен на билеты является одним из последствий увеличения стоимости гастролей группы.

За последние несколько лет было много разговоров о том, что гастроли становятся всё более дорогими, причём настолько, что некоторые артисты утверждают, что заработать на турах практически невозможно, а другие даже вынуждены отменять ранее запланированные турне, поскольку расклад оказался не в их пользу.

Похоже, что даже исторические группы с устоявшейся аудиторией не минула чаша сия: недавно Mustaine рассказал в интервью "The SDR Show", что Megadeth тоже приходится уделять пристальное внимание своим гастрольным бюджетам. На вопрос о том, правда ли, что даже дни отдыха в туре теперь могут достигать стоимости в 50 000 долларов, Dave признался, что цифра довольно близка к истине:

«Происходит следующее: каждый человек, вне зависимости от того, работает он или нет, получает зарплату за день... Так что в туре именно такая ситуация.

У нас много людей: у нас есть осветитель, звукооператор, мониторщик. А потом мы двигаемся на сцену. Там у нас тоже куча людей. У нас есть барабанный техник, два гитарных техника, басовый техник, ещё один мониторщик.

А ещё есть люди за кулисами, есть водители автобусов, водители грузовиков, поставщики провизии, все эти ребята. Помимо этого есть отели, и нужны деньги, чтобы снять номера для всех этих людей. А ведь их нужно ещё кормить».

Всё это также влияет на цены на билеты, которые стали ещё одним предметом разногласий в музыкальном сообществе:

«Стоимость билетов всё время растёт, растёт и растёт. И многие люди смотрят на цену билета и думают: "Я не буду платить 75 баксов, чтобы увидеть этих ребят". И это несправедливо.

Даже если бы был выбор, сейчас всё обстоит именно так, если вы хотите посмотреть на живую группу. Потому что больше невозможно попасть из пункта А в пункт Б, не потратив кучу денег».




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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23 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
На отелях можно сэкономить. Если чсв не душит, можно попросить поклонников вписать к себе, не откажут 100%.
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23 дек 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, можно было бы, но... в эту маржу и сальдо заложены не только траты на топливо, повышение цен на все что можно, просто они себя уже оценивают как премиум группа, хотя по сути это все тот же гнусоголосый контент для школьников 80х.
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23 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, ну, может быть привыкли жить на широкую ногу, хз.
23 дек 2023
olly71
Так и накормят заодно домашкой и подвезут до следующего города . Правда у Металлики туровый состав больше 100 человек ... А вообще то весь техперсонал можно и уволить ведь можно попросить фанатов они и сцену соберут и всё настроят как надо .
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23 дек 2023
gravitgroove
olly71, мы забыли, что ты даже стакан воды из ресторана заказываешь (я бы налил тебе из писуара), но, возможно, Мастейн не такой охуевший как ты, и не побрезговал бы хорошей домашней кулинарией.
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23 дек 2023
olly71
gravitgroove, *ну нет, на конфликт под такой новостью ты меня не выведешь, в другой раз.* (с) gravitgroove ..... Забыло уже что ли ?
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23 дек 2023
N
Nicolas444883
Уважуха Мастейну за то, что может появиться на стриме каких-то малоизвестных чуваков из Ютуба. Вот это действительно простой парень, без понтов. Уж, по крайней мере, в отличие от денежного мешка, не опускающегося до общения с обыкновенным плебсом, с чернью (оно и понятно - бабок за такое не заплатят). Хоть и люблю я Металлику, а не Мегадэт. А то, знаете ли, в интернете периодически встречаешь пургу про якобы простоту и открытость Хэтфилда. Мол рубаха парень. Ага, конечно. Вот такие примеры и показывают, кто есть кто.
23 дек 2023
father
Nicolas444883, про Хэтфилда вроде говорят, что он как раз в жизни не особо открытый чел. А Ларс где только не появляется, он даже как-то на фейсбуке постил мобильный телефон, на который надо было отправить смс, и нескольким отправившим в ответ приходила инфа о дате и месте встречи с Ларсом. Так Ларс чуть ли не у супермаркета какого-то просто с чуваками встретился, попиздел да автографы раздал.
23 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
father, хэтфилд интроверт по натуре, не любит общаться. А вот кто реальный необщительный и несколько высокомерный душняра, так это Кантрелл из AiC. На Красной Площади когда подловили их, все с радостью сфоткались, пообщались, Кантрелл же решил просто откупиться медиаторами. Ну да пох, клевый дядька вме равно. ДюВалль вообще в восторге был от Москвы и публики на концерте, аж с сольным альбомом решил приехать, но все накрылось, а жаль.
23 дек 2023
olly71
Nicolas444883, ну вообще то все 2000е Мастейн раз в неделю появлялся на форуме своего сайта и любой мог с ним побазарить на любые темы . Ник MEGADAVE у него был и все это знали. И в отличии от Ларса или Оззи или Эксла Мастейн никогда не был замечен с личными телохранителями. Так что в принципе его наверно можно свободно встретить в очереди на кассу в супермаркета его города.
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