Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 41
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 14
*Фигурки PANTERA выйдут весной 13
*DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести... 11
*BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID... 11
*ЦАХАЛ убили барабанщика PERSEPHORE 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 41
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



19 дек 2023 : 		 Фигурка MEGADETH зимой

16 дек 2023 : 		 Лидер MEGADETH готов претендовать на место в Голос 80+

7 дек 2023 : 		 Новые NFT от MEGADETH

30 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Концептуальный альбом не про меня»

30 ноя 2023 : 		 KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH

22 ноя 2023 : 		 Новый гитарист MEGADETH готов зажигать

21 ноя 2023 : 		 MEGADETH смогут и без Kiko

20 ноя 2023 : 		 KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH

13 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH официально дед

11 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине

17 окт 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет "Take No Prisoners"

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

9 окт 2023 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»

8 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...»

7 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH хвалит новенького

2 окт 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

1 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участниками

30 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников

27 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»

23 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

19 сен 2023 : 		 Нереализованное демо Ника Менцы

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

11 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH

11 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о выступлении с MARTY

10 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»
Показать далее
| - |

|||| 19 дек 2023

Фигурка MEGADETH зимой



zoom
Funko сообщили, что в феврале состоится выпуск фигурки MEGADETH Peace Sells... But Who's Buying? Funko Pop! Album Figure — детали доступны здесь.

MEGADETH - Peace Sells... But Who's Buying? Funko Pop! Album Figure Available In February




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 дек 2023
D
Dem0niac
Оле пригодится в качестве носовой фигуры на яхту.
Like!1
20 дек 2023
gravitgroove
Dem0niac, думаешь, сам Абрамович на Дарксайде с нами? Хотя стоп! Олег же Дерипаска!

просмотров: 271

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом